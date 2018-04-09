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ABD'den Suriye konusunda yeni açıklama: Rusya ihanet etti

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2018 22:05 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, Suriye'deki kimyasal gerilimle ilgili yeni bir açıklama yaparak "Rusya, kimyasal silahlar konusundaki sorumluluğuna ihanet etti" dedi.

ABD'den Suriye konusunda yeni açıklama: Rusya ihanet etti

ABD yönetimi, Suriye'deki kimyasal katliamın ardından verdiği operasyon sinyallerine bir yenisi daha ekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, basın brifinginde Suriye'nin Duma kentinde sivillere yönelik kimyasal silah kullanıldığı iddialarıyla ilgili konuştu.

Sanders, iddia edilen kimyasal silah kullanımının Esad'ın 'kimyasal kullanımına' benzerlikler taşıdığını söyledi. Sanders, Suriye hükümetine desteklerinden dolayı Rusya ve İran'ın da sorumlu olduğunu savundu.

Sanders, şunları söyledi:

Duma'daki saldırı noktası incelemeler için açılmalı. Rusya, Suriye'nin kimyasal programını bitirme sözünde durmadı. Rusya, kimyasal silahlar konusundaki sorumluluğuna ihanet etti.

ASKERLERİ ÇEKMEK İÇİN ŞARTINI AÇIKLADI

Trump, Suriye'deki ABD askerlerini çekme konusunda halen kararlı ancak Esad'ın sivillere yönelik kimyasal silah kullanmayacağından emin olmak istiyor.

Ayrıntılar geliyor...

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