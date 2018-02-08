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ABD'den terör örgütü YPG'ye skandal destek!

DÜNYA HABERLERİ | 08.02.2018 00:51 | Son Güncelleme

Türkiye ile ABD arasında yaşanan Menbiç geriliminin gölgesinde, ABD ordusundan üst düzey bir isim Menbiç’i ziyaret etti.

ABD'den terör örgütü YPG'ye skandal destek!

ABD'nin DEAŞ'la mücadele koalisyonundaki en üst rütbeli asker olan Korgeneral Paul E. Funk, Menbiç'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin DEAŞ'ın yenilgisinin kalıcı hale getirilmesini sağlamak için burada bulunduğunu ve bölgeden çekilmeyeceğini söyledi.

Associated Press'in (AP) haberine göre; TSK'nın Afrin harekâtından endişe duyup duymadığını yönündeki soruya ise Funk şu yanıtı verdi: "Endişe duymuyorum. Görev tanımımda endişe duymak yok, benim işim savaşmak."

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Funk, ana omurgasını PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin liderliğine güvendiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan AP haber ajansı, ABD askerlerini, Menbiç’teki Amerikan karakolundan Türkiye sınırına bakarken yansıtan bu fotoğrafı servis etti.

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Ankara, ABD'ye terör örgütü PKK bağlantılı PYD/YPG güçlerinin kontrolündeki Menbiç'ten çekilme çağrısı yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Menbiç Suriye Terör örgütü

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Tanrı Türkü korusun...! Allahımız İslamı yeniden bizim vesilemizle yüceltisin ve Dünyaya hakim kılsın...İnsallah
ağzına sağlık kardeşim buna olumsuz oy verenler kim bu nasıl bir ihanet anlamadım
yaşasın ABD
Abd senaryoları bitmez bunlardan herşey beklenir orada yer almaları bile sıkıntı
KOMUTAN, aramızda ufacık bir FARK VAR. sen işini yaparken, biz ATALARIMIZDAN gördüğümüzü yani ÖLMEYİ yani SAVAŞMAYI bir zevk ile yapıyoruz. sen şunu unutma ÖLÜRSEK ŞEHİT, ÖLMEZSEK DEVLET OLURUZ
amerikaya güveniyorum.amerika bizi ypg ve deaştan korucak.
@ademtoyan Korur mu artık kor mu bilemem
@ademtoyan dünyaya paket edip mi yolladılar seni. hiçbir şeyden haberin yok zira
bizim de Türk milleti olarak tam ikibin yıldır işimiz savaşmak, kalleşi bu dünyadan silip süpürmek... siz kalleşçe yapıyorsunuz bu işi, biz mertçe ! unutma amerikan askeri, eşkıya bu dünyaya hükümdar olmaz !
savaş sadece modern silahlarla kazanılmıyor,yürekte önemli,bizde o yürek fazlasıyla mevcut,yüreği olmayanda yorumumun altına boş boş yorum yazar
deaş la savaşıyoruz diyor dürbünle Türkiye sınırını gözlüyor, birde benim işim savaşmak demiş silah verip ortalığı karıştırmak desene yalancı
senin işin bizim hayatımız savasmak.. senin mubattabin elini sıklığın o piyon değil Osman PAMUKOGLU dur.
erdoğan yaptığı tüm suçlamaları gündemi değiştirsin diye afrin macerasına atıldı.her gün havuz medyasına onlarca tiyatro sahnesi savaş sahnesi gibi sunuluyor.zaten erdoğanın izin vermediği haberi yayınlayamazlar.afrin harekatı şu ana kadar 800 den fazla türk - öso zaiyatı ile devam ediyor.YPG nin kayıplarının 6-7 katı(siviller dahil).kısa süre sonra afrin sonlandırıılacak.cerablus suriyeye teslim edilecek ve türkler tamamen suriyede etkisiz olacak.sonraki adımları ingiliz atalarının emri olan türkleri ortaasyaya sürmeli veya yok etmeliyiz olacak.bunda şüphesiz başarılı olacaklar.
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