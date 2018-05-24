HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD’den Türk şirketleri ve bir Türk vatandaşına yaptırım

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2018 17:44 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yaptırımları içeren yeni bir paket açıkladı. Açıklanan listede bir Türk vatandaşı ve Türk şirketlerin de olduğu bildirildi.

ABD’den Türk şirketleri ve bir Türk vatandaşına yaptırım

Reuters’ın, ABD Hazine Bakanlığı’nın resmi internet sitesine dayandırarak verdiği son dakika haberine göre ABD, İran'a yönelik yeni yaptırım paketinde Türkiye'yi de hedef aldı.

İRAN ŞİRKETLERİYLE BAĞLANTILI TÜRK ŞİRKETLER

Haberde, Türkiye ve İran’dan Mahan Air ve Meraj Air ile bağlantılı olan şirketlere yaptırım kararı alındığı ifade edildi.

YAPTIRIM LİSTESİNDE BİR TÜRK VATANDAŞI DA VAR

Haberde ayrıca iki İranlı’yla birlikte 1 Türk vatandaşının da yaptırım listesine dahil edildiği belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım açıklamasında ismi geçen Türk vatandaşı ve şirketler şöyle:

Gülnihal YEGANE, 3G LOJISTIK VE HAVACILIK HIZMETLARI LTD., OTIK AVIATION (a.k.a. OTIK HAVACILIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI), RA HAVACILIK LOJISTIK VE TASIMACILIK TICARET LIMITED, TRIGRON LOJISTIK KARGO LIMITED SIRKETI

PARTNEREmre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...Emre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...
Türk askere iltica hakkına Ankara tepki gösterdiTürk askere iltica hakkına Ankara tepki gösterdi
Direksiyon başında Facebook canlı yayını yaparken kaza yaptıDireksiyon başında Facebook canlı yayını yaparken kaza yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye yaptırım türk şirket iş adamı İRAN Mahan Air Meraj Air

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Başaramıyacaksın amerika bu millet açlıktan ölsede sana teslim olmayacak.Senin dolar kuru oyunun ters teper benim ülkemde.Sen baskı yaptıkça Türkler daha fazla uyanıyor dönen oyuna.Hükümet gitsin istiyorsun niye!!!Türkiye fefah içinde yaşasındiyemi çokmu seviyorsun bizleri
Ülke bitiyor kimsede ses yok
Bu daha başlangıç gibi
demekki yine doğru yoldayız
Diğer Haberler
Rusya, Türkiye konusunda ABD'ye meydan okudu: S-400'ler 2019'da teslim edilecek

Rusya, Türkiye konusunda ABD'ye meydan okudu: S-400'ler 2019'da teslim edilecek

Direksiyon başında Facebook canlı yayını yaparken kaza yaptı

Direksiyon başında Facebook canlı yayını yaparken kaza yaptı

Dünya merakla bekliyordu! Trump-Kim zirvesi iptal oldu!

Dünya merakla bekliyordu! Trump-Kim zirvesi iptal oldu!

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

Kuzey Kore nükleer deneme sahasını imha etti!

Kuzey Kore nükleer deneme sahasını imha etti!

Kuzey Kore'den ABD'ye jet yanıt! 'Aptalca ve cahilce'

Kuzey Kore'den ABD'ye jet yanıt! 'Aptalca ve cahilce'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.