ABD’den Türk şirketleri ve bir Türk vatandaşına yaptırım

Reuters’ın, ABD Hazine Bakanlığı’nın resmi internet sitesine dayandırarak verdiği son dakika haberine göre ABD, İran'a yönelik yeni yaptırım paketinde Türkiye'yi de hedef aldı.

İRAN ŞİRKETLERİYLE BAĞLANTILI TÜRK ŞİRKETLER

Haberde, Türkiye ve İran’dan Mahan Air ve Meraj Air ile bağlantılı olan şirketlere yaptırım kararı alındığı ifade edildi.

YAPTIRIM LİSTESİNDE BİR TÜRK VATANDAŞI DA VAR

Haberde ayrıca iki İranlı’yla birlikte 1 Türk vatandaşının da yaptırım listesine dahil edildiği belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım açıklamasında ismi geçen Türk vatandaşı ve şirketler şöyle:

Gülnihal YEGANE, 3G LOJISTIK VE HAVACILIK HIZMETLARI LTD., OTIK AVIATION (a.k.a. OTIK HAVACILIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI), RA HAVACILIK LOJISTIK VE TASIMACILIK TICARET LIMITED, TRIGRON LOJISTIK KARGO LIMITED SIRKETI



