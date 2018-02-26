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ABD'den Türkiye açıklaması! Afrin'deki gerilimi azaltmak için...

DÜNYA HABERLERİ  | 26.02.2018 20:43 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yaptığı açıklamada, Washington ve Ankara'nın Suriye'nin Afrin bölgesindeki gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde çalıştığını belirtti.

ABD'den Türkiye açıklaması! Afrin'deki gerilimi azaltmak için...

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway bugünkü basın toplantısında, "Afrin'deki gerilimi azaltma yönünde şu anda diplomatik görüşmeler yapılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 şubat tarihinde, operasyon kapsamında Afrin'in kuşatılması aşamasına geçileceğini söylemişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 20 ocak tarihinde Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı' adıyla operasyon başlatmıştı.

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ABD ABD Savunma Bakanlığı Türkiye Afrin gerilim

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