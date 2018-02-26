ABD'den Türkiye açıklaması! Afrin'deki gerilimi azaltmak için...

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway bugünkü basın toplantısında, "Afrin'deki gerilimi azaltma yönünde şu anda diplomatik görüşmeler yapılıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 şubat tarihinde, operasyon kapsamında Afrin'in kuşatılması aşamasına geçileceğini söylemişti.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 20 ocak tarihinde Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı' adıyla operasyon başlatmıştı.
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