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ABD'den Türkiye açıklaması: Çok yakından takip ediyoruz!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 07:45 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomiden sorumlu danışmanı Kevin Hassett, MSNBC'de Türkiye-ABD krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi'nin Başkanı olarak görev yapan Hassett, Türkiye'deki durumu yakından takip ettiklerini duyurdu.

ABD'den Türkiye açıklaması: Çok yakından takip ediyoruz!

Washington’da Donald Trump’a ekonomik danışmanlık yapan Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi’nin Başkanı Kevin Hassett açıklamalarda bulundu. Hassett, Türkiye’deki durumu yakından takip ettiklerini açıkladı. Hassett, "Çok yakından izliyoruz. Hazine Bakanı Mnuchin çok yakından izliyor" dedi.

MSNBC’ye çıkan Hassett, “Trump’ın vergi kararı Türkiye’deki gayri safi yurtiçi hasılanın çok çok ufak bir bölümü. Demek ki değer kaybının %40 oranında düşmesi ülkede birçok ekonomik mevzuatın eksik olduğunu gözler önüne seriyor” dedi.

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