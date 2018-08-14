ABD'den Türkiye açıklaması: Çok yakından takip ediyoruz!

Washington’da Donald Trump’a ekonomik danışmanlık yapan Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi’nin Başkanı Kevin Hassett açıklamalarda bulundu. Hassett, Türkiye’deki durumu yakından takip ettiklerini açıkladı. Hassett, "Çok yakından izliyoruz. Hazine Bakanı Mnuchin çok yakından izliyor" dedi.
MSNBC’ye çıkan Hassett, “Trump’ın vergi kararı Türkiye’deki gayri safi yurtiçi hasılanın çok çok ufak bir bölümü. Demek ki değer kaybının %40 oranında düşmesi ülkede birçok ekonomik mevzuatın eksik olduğunu gözler önüne seriyor” dedi.
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