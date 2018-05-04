ABD'den Türkiye'ye Afrin suçlaması

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu güçleriyle birlikte Afrin'e yönelik olarak düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle binlerce sivilin yerinden edildiğini ve bu sivillerin evlerine dönüşüne izin verilmediğini öne sürdü.

Washington'daki basın toplantısında Nauert, "Afrin'deki durumu yakından takip ediyoruz. 140.000 kişi yerlerinden edildi. Sivillerin evlerine dönmelerine izin verilmediğini görüyoruz. İnsani koşullar konusundaki ciddi endişelerimizi dile getiriyoruz" diye konuştu.

Hayatın normale dönmesi için gerekli adımların atılması gerektiği yönünde çağrıda bulunan Nauert, "Suriye'nin kuzeybatısında rol oynayan uluslararası aktörlere sesleniyoruz, buna Türkiye ve Rusya da dahil. İnsani yardımın ulaşmasına izin verilmeli ve sivillerin evlerine dönmesi için gerekli koşullar oluşturulmalı" diye konuştu

S-400 ANLAŞMASI KAYGI VERİCİ

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nauert'in, üzerinde durduğu bir diğer konu ise Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almak üzere anlaşma yapmasıydı. Nauert, "NATO anlaşması uyarınca sadece NATO ittifakı ile uyumlu askeri teçhizatın alınması mümkün. S-400'ün NATO ile uyumlu olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Nauert, son olarak ise Türkiye'de hapiste bulunan gazetecilerin durumuna dikkat çekti.

