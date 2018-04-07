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ABD'den Türkiye'ye Patriot teklifi!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2018 04:10 | Son Güncelleme

Rusya’dan sipariş edilen S-400 savunma sisteminin teslim tarihi yaklaştıkça Türkiye’yi vazgeçirmek için çabalarını hızlandıran ABD yönetimi Ankara’ya NATO uyumlu Patriot füzeleriyle ilgili cazip teklifler sundu.

ABD'den Türkiye'ye Patriot teklifi!

Akşam gazetesinin haberine göre; Geçen hafta Ankara’yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Büyükelçi Tina Kaidanow’un yaptığı açıklamada Patriot hava savunma sisteminin Türkiye’ye olası satışına ilişkin “güncellenmiş fiyat” önerisi sunulduğu belirtildi. Ayrıca ABD yönetiminin hava ve füze savunma sistemi konusunda birlikte çalışmaya olan ilgisini tasdik eden ortak üretim ve ortak geliştirme yöntemlerini de içeren bir “niyet muhtırası” taslağı sunuldu. Büyükelçi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 tedarik etmesine ilişkin olarak ABD’nin duyduğu endişeyi “Türkiye’nin hava savunmasını geliştirmek istemesini anlıyor ve takdir ediyoruz. Ancak tüm NATO ülkelerinin NATO sistemleriyle çalışabilen askeri teçhizata sahip olmaları gerekir. Bir Rus sistemi bu standardı karşılamaz. Bu türlü bir tedarik aynı zamanda NATO’nun Varşova Zirvesi’nde alınan ‘Halihazırda sahip olunan Rusya kaynaklı askeri teçhizata bağımlılıktan ulusal çabalarla uzaklaşılsın’ kararıyla da bağdaşmamaktadır” ifadesiyle dile getirdi.

BASKIYA DEVAM EDECEĞİZ

Kaidanow ayrıca “Bakanlığımız ‘Amerika’nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası’nın (CAATSA) uygulanmasını çok ciddiye almaktadır. CAATSA’nın 231. bölümünde yer alan Rusya kuruluşlarından savunmayla ilgili herhangi bir alışveriş yapmaktan vazgeçmeleri yönünde Türk hükümetine baskıya devam ediyoruz” dedi.

RUSYA S-400

Savunma Sanayi Müsteşarı Demir, S-400’lerin teslim tarihinin Temmuz 2019’a çekildiğini açıklamıştı.

NATO PATRİOT

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, S-400 ile Patriot’un ayrı sistemler olduğunu, S-400’ü bırakmanın söz konusu olmadığını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
patriot ABD füze Türkiye NATO

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kesinlikle S-400 ‘ lerden vazgeçmememiz gerekiyor . NATO ülkeri hiçbir zaman dostumuz olmadı , olmayacak . Olası bir savaş durumunda Patriot’lar hiçbir işe yaramayacaklar Amerika’nın ısrarı da bu yüzden bu kadar yoğun ...
Yeni bir Amerikan tezgahı,Savaş ucağı ortaklığı gibi bir oyun.
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