ABD'den Türkiye'ye Patriot teklifi!

Akşam gazetesinin haberine göre; Geçen hafta Ankara’yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Büyükelçi Tina Kaidanow’un yaptığı açıklamada Patriot hava savunma sisteminin Türkiye’ye olası satışına ilişkin “güncellenmiş fiyat” önerisi sunulduğu belirtildi. Ayrıca ABD yönetiminin hava ve füze savunma sistemi konusunda birlikte çalışmaya olan ilgisini tasdik eden ortak üretim ve ortak geliştirme yöntemlerini de içeren bir “niyet muhtırası” taslağı sunuldu. Büyükelçi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 tedarik etmesine ilişkin olarak ABD’nin duyduğu endişeyi “Türkiye’nin hava savunmasını geliştirmek istemesini anlıyor ve takdir ediyoruz. Ancak tüm NATO ülkelerinin NATO sistemleriyle çalışabilen askeri teçhizata sahip olmaları gerekir. Bir Rus sistemi bu standardı karşılamaz. Bu türlü bir tedarik aynı zamanda NATO’nun Varşova Zirvesi’nde alınan ‘Halihazırda sahip olunan Rusya kaynaklı askeri teçhizata bağımlılıktan ulusal çabalarla uzaklaşılsın’ kararıyla da bağdaşmamaktadır” ifadesiyle dile getirdi.