ABD'den Türkiye'ye Patriot teklifi!

Akşam gazetesinin haberine göre; Geçen hafta Ankara’yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Büyükelçi Tina Kaidanow’un yaptığı açıklamada Patriot hava savunma sisteminin Türkiye’ye olası satışına ilişkin “güncellenmiş fiyat” önerisi sunulduğu belirtildi. Ayrıca ABD yönetiminin hava ve füze savunma sistemi konusunda birlikte çalışmaya olan ilgisini tasdik eden ortak üretim ve ortak geliştirme yöntemlerini de içeren bir “niyet muhtırası” taslağı sunuldu. Büyükelçi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 tedarik etmesine ilişkin olarak ABD’nin duyduğu endişeyi “Türkiye’nin hava savunmasını geliştirmek istemesini anlıyor ve takdir ediyoruz. Ancak tüm NATO ülkelerinin NATO sistemleriyle çalışabilen askeri teçhizata sahip olmaları gerekir. Bir Rus sistemi bu standardı karşılamaz. Bu türlü bir tedarik aynı zamanda NATO’nun Varşova Zirvesi’nde alınan ‘Halihazırda sahip olunan Rusya kaynaklı askeri teçhizata bağımlılıktan ulusal çabalarla uzaklaşılsın’ kararıyla da bağdaşmamaktadır” ifadesiyle dile getirdi.
BASKIYA DEVAM EDECEĞİZ
Kaidanow ayrıca “Bakanlığımız ‘Amerika’nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası’nın (CAATSA) uygulanmasını çok ciddiye almaktadır. CAATSA’nın 231. bölümünde yer alan Rusya kuruluşlarından savunmayla ilgili herhangi bir alışveriş yapmaktan vazgeçmeleri yönünde Türk hükümetine baskıya devam ediyoruz” dedi.
RUSYA S-400
Savunma Sanayi Müsteşarı Demir, S-400’lerin teslim tarihinin Temmuz 2019’a çekildiğini açıklamıştı.
NATO PATRİOT
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, S-400 ile Patriot’un ayrı sistemler olduğunu, S-400’ü bırakmanın söz konusu olmadığını söylemişti.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar tutuklandı
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Doğan Medya'nın satışı resmen KAP'a bildirildi
Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı
Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını
12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz! Tesislerde odasına çağırdı ve...
BM'den İsrail'e büyük şok: Güçlü bulgular var!
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 2 yorum