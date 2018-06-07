ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı: Alın ama kullanmayın

YPG’nin Menbiç’ten çekilmesi planının yanı sıra Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alması da iki ülke arasında tartışma yaratıyor. Bazı ABD’li yetkililerin “Alın ama kullanmayın” yaklaşımını da gündeme getirdiği öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre, ilişkileri S-400 füzeleri, F-35 savaş uçağının satışını engelleme girişimleri, ABD’nin YPG’yi desteklemesi gibi konular nedeniyle son yılların en gergin sürecinden geçen Türkiye ve ABD arasında yaşanılan pazarlıkların ve diyalogların perde arkasına ulaştı. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ankara-Washington hattında yaşanan pazarlıkların merkezinde iki ana konu yer alıyor. İlki ve belki de en önemlisi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini alması ve bunun ABD’de yarattığı askeri ve siyasi tepkiler. İkincisi ise YPG’nin Menbiç’ten çıkarılmasını hedefleyen ve önceki gün onaylanan yol haritası. Perde arkası bilgiler şöyle:

TÜRKİYE’NİN MESAJI



ABD’nin baskılarına karşı Türkiye, her düzeyde, “S-400’ten vazgeçmeyiz. Bu satışın bir de Rusya tarafı var” diyerek kapıyı kapattı. Bununla birlikte, Türkiye, ABD’li bazı yetkililerin açıkça ifade ettiği “S-400’ler başta F-35’ler olmak üzere NATO uçak ve diğer silah sistemlerine tehdit oluşturur” argümanına karşı “Gelin bu kaygıları birlikte gidermek için ortak bir çalışma yapalım” önerisinde bulundu. Türkiye’nin S-400 konusunda kararlı tutumu üzerine ABD’li yetkililerin “Alın ama kullanmayın” yaklaşımını dile getirdikleri öğrenildi.