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ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı: Bazı bölgelerde riskler arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2018 03:17 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da güncellediği 'seyahat uyarısı'nda Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşları olası terör eylemlerinin yanı sıra 'keyfi gözaltılar' konusunda da uyarıldı. Türkiye-Suriye sınırı boyunca uzanan bölgeler ile Güneydoğu'daki 15 ile seyahat etmeyin uyarısı yapıldı.

ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı: Bazı bölgelerde riskler arttı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik yeni seyahat uyarısını güncelledi. Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde yayınlanan seyahat uyarısı bülteninde, Türkiye'nin bazı bölgelerinde risklerin arttığı belirtilerek 'seyahati yeniden gözden geçirin' uyarısı yapıldı.

ABD'nin seyahat uyarısı kategorisinde en güvenli ülkelere 1'inci kategoride yer verilirken, Türkiye'nin en riskli ülkeleri kapsayan 4'üncü kategorinin bir altındaki, 3'üncü kategoride yer almayı sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, Türkiye'nin Güneydoğu ve Suriye sınırındaki bölgeler ise 4'üncü kategoride yer aldı ve 'Bu bölgelere seyahat etmeyin' uyarısında bulunuldu.

'KEYFİ GÖZALTI' UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 28 Haziran'da güncellediği 'seyahat uyarısında', Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan Amerikan vatandaşları olası terör eylemlerinin yanı sıra 'keyfi gözaltılara' karşı da uyarıldı. Bültende "Terör nedeniyle Türkiye-Suriye sınırı boyunca uzanan bölgelere ve Güneydoğu bölgesinde Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkâri ve Bitlis'e seyahat etmeyin" dendi.

Terör örgütlerinin Türkiye'de saldırılar planlamayı sürdürdüğü savunulan bültende şu ifadeler yer aldı:

"TERÖR ÖRGÜTLERİ YABANCILARI HEDEF ALIYOR"

"Terör örgütleri açıkça Batılı turistleri ve yabancıları hedef alıyor. Teröristler küçük ya da hiçbir uyarı olmadan saldırabilir, turistik yerler, ulaşım merkezleri, pazarlar, alışveriş merkezleri, yerel hükümet kurumları, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, parklar, büyük çaplı spor ve kültürel etkinlik alanları, eğitim kurumları, havalimanları ve kamuya açık başka alanlar hedef alınabilir. Olağanüstü Hal altında güvenlik güçleri on binlerce kişiyi gözaltına aldı. Bunlar arasında, kısıtlı ya da gizli kanıtlara dayanarak ve siyasi güdümlü görünen gerekçelerle, terör örgütü olduğu iddia edilen gruplarla bağlantıları olduğu şüphesiyle tutuklanan ABD vatandaşları da var. ABD vatandaşları ayrıca, Türkiye'den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasakları ile de karşı karşıya kaldı. Türkiye Hükümeti'nin açıkça onaylamadığı toplanmalar, protestolar ve gösterilere katılmak gözaltı ya da tutuklamalarla sonuçlanabilir. ABD yönetimi Türkiye'deki personelini ileride değiştirilebilecek belirli güvenlik kısıtlamalarına tabi tutmaktadır."

Bültende, Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan Amerikalılardan, yerel medyayı izleyerek bilgi edinmeleri de istenirken ve turistlerin sıkça uğradığı alanlardan uzak durmaları, güvenlik önlemlerine sahip otellerde kalmaları çağrısı yapıldı.

ABD Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelledi

ABD Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelledi

(DHA)

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ABD’den Türkiye’ye Yeni Seyahat UyarısıABD’den Türkiye’ye Yeni Seyahat Uyarısı
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