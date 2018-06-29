ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı: Bazı bölgelerde riskler arttı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik yeni seyahat uyarısını güncelledi. Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde yayınlanan seyahat uyarısı bülteninde, Türkiye'nin bazı bölgelerinde risklerin arttığı belirtilerek 'seyahati yeniden gözden geçirin' uyarısı yapıldı.

ABD'nin seyahat uyarısı kategorisinde en güvenli ülkelere 1'inci kategoride yer verilirken, Türkiye'nin en riskli ülkeleri kapsayan 4'üncü kategorinin bir altındaki, 3'üncü kategoride yer almayı sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, Türkiye'nin Güneydoğu ve Suriye sınırındaki bölgeler ise 4'üncü kategoride yer aldı ve 'Bu bölgelere seyahat etmeyin' uyarısında bulunuldu.

'KEYFİ GÖZALTI' UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 28 Haziran'da güncellediği 'seyahat uyarısında', Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan Amerikan vatandaşları olası terör eylemlerinin yanı sıra 'keyfi gözaltılara' karşı da uyarıldı. Bültende "Terör nedeniyle Türkiye-Suriye sınırı boyunca uzanan bölgelere ve Güneydoğu bölgesinde Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkâri ve Bitlis'e seyahat etmeyin" dendi.