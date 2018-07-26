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ABD'den Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2018 17:48 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını söyledi.

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcısı Mike Pence, tutuklu yargılandığı davada tahliye edilerek ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Mike Pence Andrew Brunson tehdit yaptırım

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