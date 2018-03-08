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ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

DÜNYA HABERLERİ  | 08.03.2018 22:10 | Son Güncelleme

ABD’de Demokrat Partili Senatör Jack Reed ve NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, Ankara’nın Rus hava savunma sistemi S-400’ü almasının sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

ABD Senatosu’ndaki oturumda konuşan Reed, “Türkiye’nin S-400 alımı potansiyel olarak ABD ve Türkiye arasındaki savunma işbirliğini tüm yelpazede tehdit ediyor” dedi.

Scaparrotti ise S-400 alımının sonuçlarından birinin NATO standartlarıyla uyuşmazlık olacağını belirterek, “Sadece ben değil, hükümetimizin diğer üyeleri de bu alımın gerçekleşmesinin diğer sonuçlarını anlatmak için onlarla (Türkiye’yle) konuştu” ifadelerini kullandı. Ama ABD’li general, hangi sonuçları kastettiğini söylemedi.

Türkiye’yle hava savunma tedbirleri ile kullanabileceği sistemleri görüşmeye devam ettiklerini dile getiren Scaparrotti, “Bu (S-400) anlaşmanın nihai olduğunu sanmıyorum. Onlar, uyumlu sistemi almak için bizimle ve diğerleriyle görüşüyor. Zamanımız olduğunu düşünüyorum ve bu sistemin NATO standartlarına uygun olmadığına onları ikna etmek için bu yöndeki çalışmalara devam etmek istiyorum” diye ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye tehdit S-400

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Okuyucu Yorumları 54 yorum
yunanlılara s300 ler içinde aynı tehditlerde bulundunuz mu ? aa tabiki hayır çünkü küçük yunanistan değil Büyük Türkiye üzerinde hesaplarınız var s400 ler tabi buna engel olabilir. Bu saatten sonra Türkiye yi sizler durduramazsınız...
@stoop_me durdurmaya dışarıdan güçleri yetmez, içeriden karıştırıyorlar. kılıcdar ile tomris o yüzden var.
@ayrla25 ---Sen iyimisin. Partili olmamız gerekmiyormu, tek parti mi olsun, hakettin beyinsiz dememi.
Bu kansızlar bize tasma takmak istiyor ama yok öyle yağma. Kendilerini dünyanın hükümdarı sanıyorlar ama artık ABD'yi sallayan yok.
Yunanistan, Rusya'dan S-300 füzeieri satın aldığında böyle bir tehdit yoktu. Ne ABD, ne de NATO seslerini çıkarmamıştı.
tamam olursa olur ya inceldiği yerden kopsun
Bence birileri çıkıp eyy diye başlamalı alıştık artık
@maslan_1980_giphi birileride kuyruğu kıstırıp susmalı onları biliyor bu millet
@maslan_1980_giphi diyemeyen pısırıkları da biliyoruz
@ayrla25 ---Sende yeni piyasaya çıkanlardansın. Başını kumdan çıkar.
sen kimsin ABD
@baloncu38 ---İyi ki de internet varda, millet klavye başında deşarj oluyor.
kim kimden korkar hayırdır amerika dünya senin belirlediğin şekildemi dizayn olacak
sen tehdidini. tasmasını tuttuklarına yapabilirsin anca coni
Evet sonuçları olur ama size olur. Ypg/pkk ya bel bağlamış, ondan umut bekleyen, ortada olmayan bir avuç deaş lı dan ödü kopan, Türkiye ye ne yapmayı düşünüyor ben merak ediyorum. Benim gibi merek edenler varmı varsa evet yazın
sen kimsin
İnşallah olur o sonuçları. bunlar ne zaman bizi sıkıştırmaya çalışsa biz iki misli gelişip cevap veriyoruz. bol bol sonuçları gösterin bu ülkeye .
olsun bakalım tekten tek çoktan çok Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
ulan şereften yoksunlar pkk ya pyd ye ypg ye verdiğiniz ağır silahların sonuçları olmadıda s400 alırsakmı olacak ne o dostluğumuzmu bitecek ( siz hala dostmu sanıyorsunuz kendinizi )
biz alalım da siz ne olarak görürseniz görün dünya da Turkiyenin olduğunu ve gücünü göreceksiniz
kadim dostumuz ve ortağımız amerikalıları küstürmemeli ve gücendirmemeliyiz.ruslarla S-400 anlaşması iptal etmeliyiz.böylece hem ruslara vericeğimiz 4 milyar dolar cebimizde kalır hem de amerikalılarla dostluğumuz sürmüş olur.zaten bir saldırı olursa ortağımız amerika bizi korur.zamanında amerikan mandasını kabul etseydik bütün bu yaşanmışlıklar olmazdı.yazıklar olsun.
)) alemsin usta
Eyy Kendini bilmez Dünyanın Hakimi zanneden Ahmak... Kendi sonunu Kendin hazırlayacaksın. 2100 yılını göreceğinden bile şüpheliyim... Allah Seni Yerle bir etsin İnşallah
atam izindeyiz dedediler 80 sene izin yaptilar artik senin kuklalar ise yaramiyor türkün gücünü yeniden göreceksiniz tüm dünyada gelyoruz!!! akilli olun yoksa sonucu sizede agir olur
@t_u_r_k_o_g_l_u bravo size ! 80 yıldır "izindeyiz atam" deyip izin yaptılar, ülkemizi amerika ve emperyalistlere bağımlı hale getirdiler. türkiye kendine gelmeye başladıkça amerika ve batılı emperyalistler bundan rahatsız oluyor.
Yani diyor ki biz eninde sonunda size saldıracağız o gün geldiğinde bize karşı koyacak sistemler edinmeyin.
Amaci yaziyorum tayip nato dan cikacak atar gider yaparak ve abd nin yani sahibi oldugu yahudilerin istegi de bu neden mi bahane kalmayacak natofan cikinca isgal icin eeeyy abd sen kimsn
Ortadoğu türkiyenin çöplüğü abd. Hiç bir halt yiyemezsin. Vietnamdan beter olursun sende biliyorsun da bakma kuyruk dik duracak ya
ypg-pkkya destek vererekmi bizi ikna edeceksiniz.sakın!!! geri adım yok
Şeker fabrikalarını verdiler ya
bizim devletimiz nerede savcılar nerede sizlerin yunanlıdan ne farkı var bayrağımı parçalıyorsunuz
Savunma sistemimiz adı üstünde size ne herşeye karışmayın
ya biz yürek yemişş insanlarız atatürkün ordusu ile baş edemezsiniz he içimiz de satılık hain varsa onu bilemem ama tek bir aklım tek bir fikrim var onu da bu ülke için harcarım vatan vatan vatan
sonuçlarına herkes katlanır o zaman! sayın coni! Bu Saatten sonra inceldiği yerden kopar! sayın coni!!!
EVET SONUÇLARI GÜZEL OLUR.HİTLER ALMAYASININ YERİNİ ALMIŞ BİR ABD DEN NE KADAR UZAK OLURSAK OKADAR İYİ.
durmak yok yola devam bunlar durdedi diye duracak halimiz yok artık ya atlarız ya düşeriz
Alemde şer, Oğuzda er tükenmez... Azdan az, Çoktan çok gider... İt ürür, Kervan yürür... vb. Daha nice Atasözlerimiz tamda sizin için söylenmiştir. Bilmem anlatabildik mi?
teröristleri eğit donat her türlü mühimmatı ver sorun olmaz... ayrıca yunan s300 alınca gıkın çıkarma yav bu millet sizin ne halt olduğunuzu çok iyi biliyor.
nato dan şimdiye kadar çok sonuç gördük bundan sonra nato kılıfı yemez siz sonuçlarına dayanabilirseniz
ÜLKEMİZDE YERLEŞİK VE FAALİYETLERİNE HALEN DEVAM EDEN!!... TERÖR ÖRGÜTLERİNE HER TÜRLÜ SİLAH VE CEPHANE YARDIMI YAPAN ÜLKELERE AİT ASKERİ ÜSLER NİÇİN KAPATILMIYOR!!??..
doğru söylüyor sonuçları olacak, ama bizim açımızdan iyi sizin açınızdan kötü sonuçlar olacak gidin bozuk işe yaramayan eski sistemlerinizi uçaklarınızı baskalarına kakalayın
Sıkıntı yok Rusya el altından 1 tane versin mühendislerimiz aynısını yapabilir
Şimdiye kadar birşeyler değişmedi; "abd bizim müttefikimiz!!" rte
afrin e de menbic e de trablus a da giricez ,S400 u degik almak ‘ uretimini bile yapicaz coniler kudurun
kendilerinden alsaydık sıkıntı yoktu nasıl olsa bir tuşa basarak etkisiz hale getire bilirlerdi o zaman yahudi lobisi amerika artık bu ülkenin yöneticileri isteklerini yapmayacak yaparlarsa yerli milli olmazlar sen karşı çıkıyorsan o işte hayır vardır
daha ne sonuçu olucak pkk la kol kolasınız
abd kendine gel haddini aşma sen kimsin..dünyanın baş belası devleti..şeytanın ülkesi
zaten s400 anlaşması yapılmadımı parası ödenmedmi ödendi anlaşma yapıldı bırakın bu işleri
türkiye kop bu conilerden
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