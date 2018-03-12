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ABD'den yeni hamle! 'Harekete geçme zamanı geldi'

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2018 20:34 | Son Güncelleme

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye'de ateşkesin başarısız olduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) "Kabul edilir edilir edilmez Doğu Guta ve Şam'da hemen yürürlüğe girecek, bağlayıcılığı olan yeni bir karar tasarısı" sunduklarını söyledi.

ABD'den yeni hamle! 'Harekete geçme zamanı geldi'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'nin Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden 2401 sayılı kararının kabul edilmesinden iki hafta sonra, konseye bu kararın uygulanmasına ilişkin raporunu sundu.

Haley, Suriye'de “Uygulanamayan ateşkesin” görüşüldüğü oturumda yaptığı konuşmada, Rusya'yı Suriye'de ateşkesin uygulanması konusunda verdiği
sözleri yerini getirmemekle suçladı.

Bombaların çocukların üzerine düşmeye devam ettiğine dikkati çeken Haley, şunları söyledi:

“Ateşkes başarısız oldu ve harekete geçme zamanı geldi. ABD bahanelere yer bırakmayacak, basit ve kabul edilir edilmez yürürlüğe girecek bağlayıcı yeni bir karar tasarı hazırladı.” dedi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
ABD Birleşmiş Milletler Nikki Haley Suriye

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
AMERİKA ORTADOĞUNUN İYİLİĞİ İÇİN HİÇ BİR ŞEY YAPMAZ..
amerikanın parmak attı yerden hayır cıkmaz
Savaşı ABD başlatır yine ABD bitirir.Örnekleri var.Amaca ulaşılmış ise mesele yok savaş bitti diyor.Bitsin
harcadığı parayı almadan gitmez abd
AMAN SİZ DURUN NE OLUR. SAKIN BARIŞÇIL ADIMLAR ATMAYIN. BİDE BAĞLAYICILIĞI OLACAKMIŞ. CONİYE BAK SEN. IRAKTAKİ BARIŞÇIL ADIMLARINIZIDA HATIRLIYORUM.
Şeytanın iyiliği olmaz !
amerika ortadoğuyu kan gölüne çevirmek için elinden gelen herşeyi yapar
abd baktı dünya benim örgütlerimi hedef aldı öldürüyor.. elamanı eksildi abd nin. sizede kalmıyacak ey abd ... güçlü ülke türkiye
ABD yi duyanlar görenler sanacaklar,,iyilik meleği Allah ım yarabbim bir yudum su vermez bunlar kimseye yardım etmez iyilik düşünmez,,,bunlar dan kim ne beklesin,girdikleri yeri talan edip bırakıyolar.bunlara kaldıysa insanlar zaten ölür.
artık aydınlanma zamanı bizim içinde artık kürt türk ayrımına herkes son vermeli vermeyenleri de halk olarak biz dışlamalıyız ve ortadoğunun aydınlanması buradan başlamalı güneş hiç bir zaman doğduğu yerden batmaz
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