BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'nin Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden 2401 sayılı kararının kabul edilmesinden iki hafta sonra, konseye bu kararın uygulanmasına ilişkin raporunu sundu.
Haley, Suriye'de “Uygulanamayan ateşkesin” görüşüldüğü oturumda yaptığı konuşmada, Rusya'yı Suriye'de ateşkesin uygulanması konusunda verdiği
sözleri yerini getirmemekle suçladı.
Bombaların çocukların üzerine düşmeye devam ettiğine dikkati çeken Haley, şunları söyledi:
“Ateşkes başarısız oldu ve harekete geçme zamanı geldi. ABD bahanelere yer bırakmayacak, basit ve kabul edilir edilmez yürürlüğe girecek bağlayıcı yeni bir karar tasarı hazırladı.” dedi.
AA
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı
ABD'den yeni hamle! 'Harekete geçme zamanı geldi'
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Bursa'da 'gondol' devrildi!
Tansiyonu yükseltecek hamle! Türkiye sınırında...
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Babanın yüreği karara dayanmadı!
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Nokia'dan yeni bir bomba geliyor!
Okuyucu Yorumları 10 yorum