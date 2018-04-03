ABD'den YPG açıklaması: Sahadaki ana ortağımız

Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph L. Votel, canlı yayında yaptığı açıklamada, Irak ve Suriye'deki IŞİD sorununu neredeyse çözdüklerini söyledi.

Konuyla ilgili olarak Suriye'de bulunan YPG ile de ana ortaklık yaptıklarını açıklayan Votel, Türkiye'nin Afrin'de YPG'ye karşı düzenlediği operasyonların IŞİD'i yenme konusunda dikkat dağınıklığına yol açtığını söyledi.