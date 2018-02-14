ABD'den ziyaret öncesi peş peşe açıklamalar

Ortadoğu turu kapsamında Ürdün'ün başkenti Amman'da yetkililerle görüşen Tillerson, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bakanlık binasında bir araya geldi.

Tillerson, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Tarihi kentin (Kudüs'ün) nihai durumu müzakereler yoluyla belirlenecek." dedi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini tekrarlayan Tillerson, "ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış olduğu gibi Ürdün'ün de kutsal mekanları koruması ve görüşmelerdeki rolünü takdirle kabul etmektedir." ifadelerini kullandı.

TİLLERSON'DAN TÜRKİYE'YE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Türkiye'nin hâlâ ABD'nin önemli bir NATO müttefiki ve kendileri için çok önemli bir ortak olduğunu söyleyen Tillerson, "Türkiye, Amerika’nın önemli bir NATO müttefikidir. Bölgede bizim için hala önemli bir ortak. Aynı yönde çalışmaya devam etmek için bir yol bulmamız lazım. Suriye konusunda aynı sonuçlara bağlıyız." dedi.

Tillerson sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin kendisini çevreleyen alanlarda olduğu gibi Suriye ve Irak'tan da tehditlerle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Türkiye'ye yönelik bu tehditleri azaltmak için nasıl iş birliği yapabileceğimiz konusunda görüşmeler yapmayı umuyoruz. Bence Türkiye'ye en çok fayda sağlayacak şey, Cenevre'de Suriye'yi istikrara kavuşturan başarılı barış sürecidir."