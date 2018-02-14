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ABD'den ziyaret öncesi peş peşe açıklamalar

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2018 19:59 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kudüs'ün nihai durumunun müzakerelerle belirleneceğini söyledi. Türkiye'nin hâlâ ABD'nin önemli bir NATO müttefiki ve kendileri için çok önemli bir ortak olduğunu söyleyen Tillerson, "Türkiye, Amerika’nın önemli bir NATO müttefikidir. Bölgede bizim için hala önemli bir ortak. Aynı yönde çalışmaya devam etmek için bir yol bulmamız lazım. Suriye konusunda aynı sonuçlara bağlıyız." dedi.

Ortadoğu turu kapsamında Ürdün'ün başkenti Amman'da yetkililerle görüşen Tillerson, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bakanlık binasında bir araya geldi.

Tillerson, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Tarihi kentin (Kudüs'ün) nihai durumu müzakereler yoluyla belirlenecek." dedi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini tekrarlayan Tillerson, "ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış olduğu gibi Ürdün'ün de kutsal mekanları koruması ve görüşmelerdeki rolünü takdirle kabul etmektedir." ifadelerini kullandı.

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TİLLERSON'DAN TÜRKİYE'YE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Türkiye'nin hâlâ ABD'nin önemli bir NATO müttefiki ve kendileri için çok önemli bir ortak olduğunu söyleyen Tillerson, "Türkiye, Amerika’nın önemli bir NATO müttefikidir. Bölgede bizim için hala önemli bir ortak. Aynı yönde çalışmaya devam etmek için bir yol bulmamız lazım. Suriye konusunda aynı sonuçlara bağlıyız." dedi.

Tillerson sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin kendisini çevreleyen alanlarda olduğu gibi Suriye ve Irak'tan da tehditlerle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Türkiye'ye yönelik bu tehditleri azaltmak için nasıl iş birliği yapabileceğimiz konusunda görüşmeler yapmayı umuyoruz. Bence Türkiye'ye en çok fayda sağlayacak şey, Cenevre'de Suriye'yi istikrara kavuşturan başarılı barış sürecidir."

"İki devletli çözüm kararından başkası kabul edilmeyecek"

Ürdünlü Bakan da Tillerson'la Suriye ve Filistin sorunlarına ilişkin görüşmelerde bulunduklarını ifade etti.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün garanti altına alınmasının önemine işaret eden Safedi, Suriye halkının kabul ettiği bir çözüme ulaşmanın zorunlu olduğunu vurguladı.

Safedi, Filistin konusunun Ürdün için en temel mesele olduğuna dikkati çekerek, "Ürdün Krallığı 'Haziran 1967 sınırları esasına dayalı iki devletli çözüm' kararından başkasını kesinlikle kabul etmeyecektir." ifadelerini kullandı.
Tillerson ve Safedi ayrıca, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık çerçevesinde; ABD'nin Ürdün'e 5 yıl boyunca senelik 1,275 milyar dolar yardım yapmasını öngören bir mutabakat zaptı imzaladı.

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TİLLERSON, ÜRDÜN KRALI 2. ABDULLAH İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile de başkent Amman'da bir araya geldi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ikilinin başta Suriye krizi olmak üzere Orta Doğu'daki krizler ve bunların siyasi yollardan çözülmesiyle teröre karşı mücadelede bölgesel ve uluslararası çabaları masaya yatırdığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Ürdün ile ABD arasında gelecek 5 yılda askeri ve ekonomik alandaki mutabakat zaptının yenilenmesinin öneminin vurgulandığı dile getirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye, Mısır, Ürdün, Lübnan ve Kuveyt'i kapsayan Ortadoğu turu kapsamında Mısır ve Kuveyt'i ziyaret etmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ABD AÇIKLAMASI
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın Konuk Bakan ile gerçekleştireceği ikili görüşmelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konular ele alınacak ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Ziyaret kapsamında Bakan Tillerson’ın Sayın Cumhurbaşkanımızca da kabul edilmesi öngörülmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
ABD Tillerson

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
abd dünya insanları icin tehlike arz etmektedir.onun icin dizayn edilmesi gerekir
Hadi ordan
Böyle diye diye KALDIRILDIK...
Bu adam Türkiyeye gelicek şimdi ülkemiz için olumlu sonuçlarmı çıkıcak yoksa adam tehdit edip gidicekmi . diyelimki tehdit etti biz napıcaz ? benim cevabını beklediğim soru bu.
aloooo adminler yorumları yayınla taraflımısın nesin
Bir yanlış, bir doğru. Suriyede bir Kürt federasyonu alt yapısı doğru ama Kudüs olayı başlarına patlayacak. Kudüs olayı yüzünden ortadoğuya barışı haram edecek bu kovboylar.
bu adamı iyi koruyun..
TÜRK MİLLETİNİN EN BÜYÜK DÜŞMANI ABD DİR... KURDUĞU TERÖR ÖRGÜTLERİ PKK-PYD, DAİŞ-İŞİT VE FETÖ-PDY KUYRUKLARIDIR...
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