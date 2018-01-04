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ABD Dini Özgürlüklerde Pakistan’ı İzlemeye Aldı

04.01.2018 21:33 | Son Güncelleme 3 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, 1998 Uluslararası Dini Özgürlükler Yasası gereğince, Pakistan'ı özel izleme listesine aldı. Gerekçe, dini özgürlüklerin şiddetle ihlal edilmesi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 1998 Uluslararası Dini Özgürlükler Yasası gereğince, Pakistan'ı özel izleme listesine aldı. Gerekçe, dini özgürlüklerin şiddetle ihlal edilmesi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 10 ülke "özellikle kaygı duyulan ülkeler” listesinde tutulmaya devam edildi. Bu ülkeler İran, Kuzey Kore, Çin, Myanmar, Suudi Arabistan, Sudan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Eritre olarak sıralandı.

Bakanlık sözcüsü Heather Nauert imzalı açıklamada, "İnanç özgürlüğünün korunması barış, istikrar ve refah için vazgeçilmezdir. Bu düzenlemeler, bu ülkelerde inanç özgürlüğüne saygıyı arttırmayı hedeflemektedir. Listelerde yer alan bazı ülkeler bu saygıyı arttırmak için çalışıyor. Bu girişimleri memnuniyetle karşılıyor ve diyaloğun sürdürülmesini umuyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu'nun tavsiyelerini baz alarak yaptığı açıklama, Başkan Donald Trump'ın, Pakistan'ı teröristlere güvenli bölge sağlamakla suçlamasının ardından geldi.

ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu'nun özel izleme listesinde Türkiye de yer alıyor; ancak Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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