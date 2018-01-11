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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı: ‘Türkiye’nin Suriye’deki Kaygılarını Anlıyoruz’

11.01.2018 23:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin PKK terör örgütü konusundaki kaygıları anlaşılabilir ve bu konuya ağırlık veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Amerikan Senatosu'nun Dış İlişkiler Komisyonu'nda "IŞİD sonrası Amerika'nın Suriye Politikası” konulu bir oturum düzenlendi. Oturumda, Ortadoğu'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi David Satterfield komite üyelerinin sorularını yanıtladı.

Toplantıda demokrat senatör Tim Kaine, Satterfield'a Amerika'nın Suriye'de Kürt gruplarla ilişkisi ve Türkiye'nin buna tepkisi konusunda bir soru yöneltti. Kaine, "Kuzey Irak'taki Kürtler bizim uzun süredir önemli partnerlerimiz oldu. Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler de askerlerimizle başarılı bir işbirliği gerçekleştirdiler. Ancak bizim Suriye Kürtlerle yürüttüğümüz işbirliği NATO müttefikimiz olan Türkiye ile aramızda gerilime neden oldu. Bu noktada bizim Kürtlerle yürüttüğümüz kapsamlı ilişki ve Türkiye'nin kaygılarına dair görüşlerinizi almak isterim” dedi.

Bu soruya Satterfield, "Biz Türkiye hükümeti ve güvenlik güçlerinin PKK ve Suriye Demokratik Güçleri içerisindeki birçok güçle arasındaki ilişkiye dair kaygılarını çok iyi anlıyoruz. Bu noktada Dışişleri Bakanı Tillerson'ın ve Rusya'nın da dile getirdiği, Suriye'nin kuzeyinde yaşanacak siyasi geçiş sürecine dair Türkiye'nin kaygılarını azaltma konusunda bir ortak anlayış söz konusu. Burada Kürtlerin Kürtlerle karşıya gelmesi, Türkiye'nin endişe ettiği ve son derece anlaşılabilir olan PKK terör örgütü bağlantısı konusuna ağırlık veriyoruz. Ancak şu anda bu süreç devam ediyor. Dolayısıyla bu konunun bir iki ay içerisinde çözülebileceğini söyleyemiyorum. İyi olan noktaysa Suriye Demokratik Güçleri yönetimi de bunun ciddi bir mesele olduğunun farkında” diyerek yanıt verdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı bölgedeki tüm etnik grupların yer alacağı bir geçiş sürecinin öneminden bahsederken bu geniş alanda sadece Kürtlerin olmadığını, Araplar, Türkmenler gibi birçok etnik grubun bulunduğunu ve tüm bu grupların Suriye'nin geleceğinde yer almak istediklerine dikkat çekti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kaygılarımızı anlıyorlar ve Konuya Ağırlık veriyolarmış ))) şaka gibi ya Konuya Yeterli Ağırlığı verebilmeniz için PYD ye Kaç Tır Silah daha göndermeniz gerekiyor? Hafifleteceğiz sizi
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