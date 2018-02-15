ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı, "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın Konuk Bakan ile gerçekleştireceği ikili görüşmelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konular ele alınacak ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında Bakan Tillerson’ın Sayın Cumhurbaşkanımızca da kabul edilmesi öngörülmektedir." açıklaması yapılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyareti öncesi "ABD hiçbir zaman YPG'ye ağır silah vermedi. Hiç ağır silah vermedik, bu yüzden geri alınacak şey yok. Türkiye ile ana hedeflerimiz tamamen ortak" açıklaması şoke etkisi yarattı.