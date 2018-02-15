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ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da

DÜNYA HABERLERİ  | 15.02.2018 17:45 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birazdan Tillerson'u kabul edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı, "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın Konuk Bakan ile gerçekleştireceği ikili görüşmelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konular ele alınacak ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında Bakan Tillerson’ın Sayın Cumhurbaşkanımızca da kabul edilmesi öngörülmektedir." açıklaması yapılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyareti öncesi "ABD hiçbir zaman YPG'ye ağır silah vermedi. Hiç ağır silah vermedik, bu yüzden geri alınacak şey yok. Türkiye ile ana hedeflerimiz tamamen ortak" açıklaması şoke etkisi yarattı.

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Tillerson Ankara

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ya ne bekliyorsunuz amerikalılardan ölğmsüzlük iksiri mi amerika ya güven olmaz
keşke külliyede değil de kameralar karşısında tüm milletin şahit olacağı şekilde görüşseler.
biraz sert olmak lazım bu adama
bunların hiçbir sözüne inanmamak lazım hani dedik ya müslüman yılan deliğinden bir kere sokulur diye eğer inanırsan suç onlarda değil bizde olacaklar çakallar bizimle müzakereyi bırakıp dalga geçmeye başladılar neymişde pyd ye ağır silah vermemişler
Görüşme iptal edilmeli... Sonuç alma ihtimali sıfır olan bir görüşme. Umarım görüşme sonrası 2 farklı açıklama yapılmaz.
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