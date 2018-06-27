ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Türkiye'yle ilgili açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ' Türkiye 'de seçim sona erdi. Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz' ifadesini kullandı.



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