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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2018 22:18 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "Türkiye'de seçim sona erdi. (Artık) Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Türkiye'yle ilgili açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ' Türkiye 'de seçim sona erdi. Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz' ifadesini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
mecbur artık eliniz reisimize mahkum
Ya varya güçümüz yetmiyor size ama umarım doğal afetten yok olursunuz
ABD ne zaman bu dünyayı rahat bırakacak
İran ile aramızı bozacak tahminimce.
BİZ TERÖRİSTLE MÜZAKERE ETMEYİZ BAŞKA GAPIYAAA...
yani diyorki artık oy derdin yok o yüzden dediğimizi yapabilirsin diyor
bu ülkedde bu kadar çok mal olduktan sonra hem eker hemde verimini alırsınız.sizin beklentinizde buydu zaten.seçim öncesi papa olmak seçim sonrası tezgaha devam.bu mallarrda yer ..
yıne ters kolpa yapıyorlar bu sefer yeme reis..
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