ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran açıklaması: Yaptırımlar bugün devreye sokulacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin, İran Nükleer Anlaşması'ndan dolayı askıya aldığı yaptırımları bugün itibarıyla tekrar devreye sokacağını bildirdi.

Pompeo, Asya seyahatinin dönüş yolunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD medyasında yer alan haberler göre, Beyaz Saray'ın bugün İran'a yönelik devreye sokulacak yaptırımlar konusunda açıklama yapacağını belirten Pompeo, "ABD bu yaptırımları devreye sokacak. Bunlar İran'ın kötü niyetli faaliyetlerine karşı çabalarımızın önemli bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin Tahran ile masaya oturmaya açık olduğuna dikkati çeken Pompeo, bunun için Tahran'ın önce politikasında çok büyük değişiklikler yapması gerektiğini vurguladı.

İran yönetimini "kötü aktörler" olarak niteleyen Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın niyetinin İran'ın "normal bir ülke gibi davranmasını sağlanmak" olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığından, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceği bildirilmişti.

(AA)

