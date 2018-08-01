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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu telefonda görüştü

01.08.2018 16:40 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu telefonda görüştü.

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