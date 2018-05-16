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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Ramazan Mesajı

16.05.2018 09:00 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Müslüman dünyasının Ramazan ayını kutladı. Bakanlık tarafından yayınlanan yazılı açıklamada Pompeo, “ABD Dışişleri Bakanlığı adına dünyadaki Müslümanlara barış dolu ve kutsal Ramazan (ayı) için iyi dileklerimi sunuyorum” dedi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Ramazan Mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Müslüman dünyasının Ramazan ayını kutladı. Bakanlık tarafından yayınlanan yazılı açıklamada Pompeo, “ABD Dışişleri Bakanlığı adına dünyadaki Müslümanlara barış dolu ve kutsal Ramazan (ayı) için iyi dileklerimi sunuyorum” dedi.

Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirenler için bu ayın hürmet, cömertlik ve manevi iç muhasebe zamanı olduğuna dikkati çeken Pompeo, bu ayın aynı zamanda toplumsal açıdan değer verilen, aile ve dostlarla geçirilen bir dönem olduğunu belirtti.

Amerika’daki Müslüman nüfusa da değinen Pompeo, açıklamasında, Amerikalı Müslümanların toplumlarına her gün değerli katkılarda bulunduğunu bu ayı da hizmet ve komşularına yardımla geçireceğini kaydetti. Amerika’nın yurtdışındaki diplomatik temsilciliklerinin de Ramazan faaliyetlerine ev sahipliği yapacağını vurgulayan Pompeo, bu şekilde “Barışı, istikrarı ve refahı güçlendirme yönündeki ortak amaçları paylaşan Müslümanların ve diğer inanç sahiplerinin bir araya geleceğinin” altını çizdi.

Pompeo, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Ramazan mesajını, “Bu mukaddes ay başlarken, kutlayan herkese mutlu ve huzurlu bir Ramazan Kerim dilerim” ifadelerini kullandı.

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