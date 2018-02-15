ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Ankara'ya geliyor

Ziyaretin gündeminde Türkiye'nin Afrin operasyonu ve ABD'nin Suriye politikasının yer alması bekleniyor.ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ortadoğu gezisi kapsamında iki günlük ziyaret için bugün Ankara'ya geliyor. Türkiye'nin Afrin operasyonu ve ABD'nin YPG'ye verdiği destekten ötürü ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde Türkiye'yi ziyaret eden Tillerson, Çarşamba günü Ürdün'de yaptığı açıklamada ABD ve Türkiye için "çalışmaları ortak bir istikamette sürdürmek için bir yol bulmamız gerekiyor" dedi.
Türkiye'nin ABD için önemli bir NATO müttefiki olduğunu belirten Tillerson "Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki bazı bölgelerde tehdit altında olduğunu biliyoruz" diye konuştu. ABD'li Bakan, Suriye'de nihai hedefin terör örgütü IŞİD'i ortadan kaldırmak ve Cenevre barış görüşmelerine geçebilmek olduğu belirtti.
Tillerson iki günlük Ankara ziyareti kapsamında mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşmelerin odağında Suriye konusunun yer alması bekleniyor.
"Ya düzelecek ya bozulacak"
Yetkilier son dönemde karşılıklı sert açıklamalar yapmıştı. ''ABD'den beklentilerimiz açık ve nettir. Artık biz vaat istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz'' diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Türkiye hiçbir dostuna yanlış yapmaz. Ama ABD'den çok ciddi yanlışlar gördük. ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır. Halkımızın da biz yöneticilerin de güveninin kaybolması doğaldır. Artık söz ve vaat değil, somut adımlar istiyoruz. Tillerson'dan bunu isteyeceğiz. İlişkilerimiz çok kritik bir noktada. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya da bu ilişkiler tamamen bozulacak'' diye konuşmuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Ortadoğu gezisi kapsamında ziyaret ettiği Kuveyt'te Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "Türkiye'nin güvenlikle ilgili endişelerinin farkındayız, ancak Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeler kaygı yaratıyor" demişti.
Türkiye'nin Afrin operasyonun ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Menbiç'e genişletmek istemesi iki ülke arasında gerginliğe neden oluyor.
AFP, DW/BD,BÖ
© Deutsche Welle Türkçe
AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf
Türkiye'yi haritadan sildiler! Skandalı Türk öğrenci ortaya çıkardı
Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...
Canikli'den son dakika YPG açıklaması
Bakkalda cinnet getirdi! Ailesini öldürüp dehşet saçtı!
Galaxy S9'un teaser videoları ortaya çıktı! İşte fiyatı, kamera yetenekleri ve özellikleri
Barzani'den PKK'ya şok!
Vatandaşlar yakaladı, tekme tokat dövüp polise teslim etti
Musk uzaya gizli bir şey daha yollamış!
Gençler arasında hızla yayılıyor! Ölüm haberleri peş peşe geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan seçim yorumu: Erdoğan'ı oradan indireceğiz
Bilim dünyasında müthiş keşif! Kanseri yok eden molekül bulundu
CHP İstanbul'da onu mu aday gösterecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum