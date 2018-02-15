ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Ankara'ya geliyor

Ziyaretin gündeminde Türkiye'nin Afrin operasyonu ve ABD'nin Suriye politikasının yer alması bekleniyor.ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ortadoğu gezisi kapsamında iki günlük ziyaret için bugün Ankara'ya geliyor. Türkiye'nin Afrin operasyonu ve ABD'nin YPG'ye verdiği destekten ötürü ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde Türkiye'yi ziyaret eden Tillerson, Çarşamba günü Ürdün'de yaptığı açıklamada ABD ve Türkiye için "çalışmaları ortak bir istikamette sürdürmek için bir yol bulmamız gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin ABD için önemli bir NATO müttefiki olduğunu belirten Tillerson "Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki bazı bölgelerde tehdit altında olduğunu biliyoruz" diye konuştu. ABD'li Bakan, Suriye'de nihai hedefin terör örgütü IŞİD'i ortadan kaldırmak ve Cenevre barış görüşmelerine geçebilmek olduğu belirtti.

Tillerson iki günlük Ankara ziyareti kapsamında mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşmelerin odağında Suriye konusunun yer alması bekleniyor.