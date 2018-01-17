HABER

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Türkiye'nin Suriye konusundaki kaygılarını ciddiye alıyoruz

17.01.2018 23:56 | Son Güncelleme 1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ülkesinin önde gelen üniversitelerinden Stanford'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Suriye konusundaki kaygılarına kulak verdiklerini, bu kaygıları ciddiye aldıklarını söyledi. Türkiye'nin IŞİD ile mücadeleye katkılarını öven Tillerson, "Suriye'de siyasi süreç bu ülkenin komşularını tehdit etmemeli" dedi.

Reuters ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin Suriye konusundaki kaygılarına kulak verdiklerini, bu kaygıları ciddiye aldıklarını söyledi. Tillerson, Suriye'de siyasi geçiş süreci için varılacak anlaşmanın da bu ülkenin komşularını tehdit etmemesi gerektiğini belirtti.

Rex Tillerson, ülkesinin önde gelen üniversitelerinden Stanford'ın düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye politikası hakkında bilgi verdi.

Tillerson, Türkiye'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ile mücadeleye katkılarını övdü.

Suriye'de siyasi süreçte tüm yerel unsurların temsil edilmeleri gerektiğini belirten Tillerson, bu sürecin ve süreç kapsamında varılacak anlaşmanın Suriye'nin komşularını tehdit etmemesi gerektiğini vurguladı.

'Esad'ın görevden ayrılması için sabırlı olunması gerek'ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevi bırakması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini söyledi ancak bu konuda "sabırlı" olunması gerektiğini vurguladı.

Rusya ve İran'ın desteğinin Suriye liderini güçlendirdiğini kabul eden Tillerson, bu nedenle Esad'ın derhal görevi bırakmasının beklenmemesi gerektiğini kaydetti.

Tillerson, "ABD'nin Suriye politikasının kilit hedefi İran'ın etkinliğini azaltmaktır" dedi.

Ayrıca ABD'nin Suriye'de Obama yönetiminin Irak'taki "hatasını" tekrarlamayacağını söyleyen Tillerson, "Amerikan ordusu yakın gelecekte Suriye'de kalacak" diye konuştu.

ABD'nin Suriye'de kurmayı planladığı sınır güvenlik güçleri hakkında bilinenlerPYD'den BM'ye Afrin için 'güvenli bölge' çağrısı5 soruda olası Afrin Operasyonu: Türkiye'yi ne bekliyor?

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Beşiktaş Belediyesi ‘operasyonunda’ ikinci dalga

Beşiktaş Belediyesi ‘operasyonunda’ ikinci dalga

Bakanlar Kurulu sonrası flaş 'Afrin' açıklaması

Bakanlar Kurulu sonrası flaş 'Afrin' açıklaması

İlginizi Çekebilir

ABD'de yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler...

ABD'de yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler...

Pentagon'dan son dakika Afrin açıklaması

Pentagon'dan son dakika Afrin açıklaması

NATO'nun Türkiye açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

NATO'nun Türkiye açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

Times: Türkiye'ye Orta Doğu'da başarıyı müttefikleriyle güven tazelemesi getirir

Times: Türkiye'ye Orta Doğu'da başarıyı müttefikleriyle güven tazelemesi getirir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsveç'te polis karakoluna bombalı saldırı

İsveç'te polis karakoluna bombalı saldırı

Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız

Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız

ABD'den son dakika Suriye açıklaması!

ABD'den son dakika Suriye açıklaması!

Cehennem gibi bir hayattan kaçtı! Okuyunca şok olacaksınız

Cehennem gibi bir hayattan kaçtı! Okuyunca şok olacaksınız

Trump, CNN muhabirini Oval Ofis’ten kovdu: "Dışarı!"

Trump, CNN muhabirini Oval Ofis’ten kovdu: "Dışarı!"

Kuzey Kore ile Güney Kore anlaştı!

Kuzey Kore ile Güney Kore anlaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.