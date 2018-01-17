ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Türkiye'nin Suriye konusundaki kaygılarını ciddiye alıyoruz

Reuters ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin Suriye konusundaki kaygılarına kulak verdiklerini, bu kaygıları ciddiye aldıklarını söyledi. Tillerson, Suriye'de siyasi geçiş süreci için varılacak anlaşmanın da bu ülkenin komşularını tehdit etmemesi gerektiğini belirtti.

Rex Tillerson, ülkesinin önde gelen üniversitelerinden Stanford'ın düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye politikası hakkında bilgi verdi.

Tillerson, Türkiye'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ile mücadeleye katkılarını övdü.

Suriye'de siyasi süreçte tüm yerel unsurların temsil edilmeleri gerektiğini belirten Tillerson, bu sürecin ve süreç kapsamında varılacak anlaşmanın Suriye'nin komşularını tehdit etmemesi gerektiğini vurguladı.

'Esad'ın görevden ayrılması için sabırlı olunması gerek'ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevi bırakması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini söyledi ancak bu konuda "sabırlı" olunması gerektiğini vurguladı.