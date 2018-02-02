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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Venezuela ordusunun darbe yapabileceğini söyledi

02.02.2018 15:26 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ABD'nin darbeden yana olmadığını ve böyle bir plan yapıldığına dair bilgisi bulunmadığını, ancak Venezuela ordusunun Devlet Başkanı Maduro aleyhine dönebileceğini söyledi.

Reuters Tillerson Latin Amerika turunun ilk durağı Meksika'da

Meksika, Arjantin, Peru, Kolombiya ve Jamaika'yı içeren Latin Amerika gezisi öncesinde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Venezuela'da bir askeri darbe olabileceğini söyledi.

ABD'nin rejim değişikliğini ve darbeyi savunmadığını ve bu tür bir plan yapıldığı konusunda istihbaratı da bulunmadığını söyleyen Tillerson, Teksas Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada buna karşılık darbenin mümkün olduğunu söyledi:

"Venezuela ve Güney Amerika ülkeleri tarihinde, işler kötüye gittiği ve liderlik artık halka hizmet etmemeye başladığında ordu sık sık değişimi sağlayan unsur olmuştur" diye konuşan Tillerson şaka yollu, darbe olursa Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Küba'ya iltica edebileceğini de ekledi:

"Mutfak çok ısınırsa eminim Küba'da ona sahilde güzel bir hacienda (villa) verebilecek bazı dostları vardır."

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise Tillerson'un sözlerini eleştirerek Latin Amerika ülkelerini "ortak düşmana karşı" birleşmeye çağırdı.

Reuters ABD, Maduro'ya karşı bir darbe planlandığına ilişkin istihbaratı olmadığını söylüyor Küba'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı "Emperyalizm düşmanımızdır. Trump Venezuela'ya nasıl saldırıyorsa, Orta Amerikalı göçmenlere ve Meksika'ya da aynı şekilde davranıyor. Emperyalizmin hiç bir şeye saygısı yok" diye konuştu.

Maduro, Nisan ayı sonunda yapılacak başkanlık seçimlerinde ikinci bir altı yıl için yine aday.

Venezuela Devlet Başkanı, ABD'yi defalarca kendisine karşı bir darbe planının başını çekmekle ve 1999'da iktidara geldiğinden bu yana Sosyalist Parti tarafından uygulanan politikaların başarısız olması için uğraşmakla suçlamıştı.

Reuters Venezuela'da geçen yıl sokak gösterileri sırasında çıkan olaylarda 120'den fazla kişi ölmüştü BBC'nin Amerikan Dışişleri Bakanlığı muhabiri, Tillerson'un Latin Amerika turunun gündeminde önemli bir maddenin Venezuela'ya karşı izlenen sert politikaya destek arayışı olacağını söylüyor.

Şu ana kadar ABD'nin Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro yanlısı politikacılara karşı ilan ettiği yaptırımları benimseyen tek Amerikan ülkesi, kuzey komşusu Kanada oldu.

Fakat onu aşkın Latin Amerika ülkesinden oluşan Lima Grubu adlı Latin Amerika ülkeleri ittifakı da ABD'nin siyasi mesajlarını benimsiyor.

Bu grup Nisan'da yapılacağı açıklanan erken başkanlık seçimlerini anti demokratik diye nitelemişti.

Tillerson, Latin Amerika turunda esasen bu gruptaki ülkeleri ziyaret ederek, buralardan aldığı desteği güçlendirmeye çalışacak.

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