ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Venezuela ordusunun darbe yapabileceğini söyledi

Reuters Tillerson Latin Amerika turunun ilk durağı Meksika'da

Meksika, Arjantin, Peru, Kolombiya ve Jamaika'yı içeren Latin Amerika gezisi öncesinde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Venezuela'da bir askeri darbe olabileceğini söyledi.

ABD'nin rejim değişikliğini ve darbeyi savunmadığını ve bu tür bir plan yapıldığı konusunda istihbaratı da bulunmadığını söyleyen Tillerson, Teksas Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada buna karşılık darbenin mümkün olduğunu söyledi:

"Venezuela ve Güney Amerika ülkeleri tarihinde, işler kötüye gittiği ve liderlik artık halka hizmet etmemeye başladığında ordu sık sık değişimi sağlayan unsur olmuştur" diye konuşan Tillerson şaka yollu, darbe olursa Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Küba'ya iltica edebileceğini de ekledi:

"Mutfak çok ısınırsa eminim Küba'da ona sahilde güzel bir hacienda (villa) verebilecek bazı dostları vardır."

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise Tillerson'un sözlerini eleştirerek Latin Amerika ülkelerini "ortak düşmana karşı" birleşmeye çağırdı.