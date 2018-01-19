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ABD Dışişleri Bakanlığı: ‘Afrin operasyonu bölgenin ve Suriye’nin istikrarına yarar getirmez

19.01.2018 18:24 | Son Güncelleme 7 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı: ‘Afrin operasyonu bölgenin ve Suriye’nin istikrarına yarar getirmez”.

ABD Dışişleri Bakanlığı: ‘Afrin operasyonu bölgenin ve Suriye'nin istikrarına yarar getirmez.”

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BIRAZ ONCE YANDAS BASINDA ABD GERI ADIM ATTI VAVV REYIZ HABERLERI VARDI...OYLEYSE SOYLEYIN 40 HARAMILER REYIZINIZE BOP EŞ BASKANLIGINDAN ISTIFA ETSIN. BOYNUNDAKİ YAHUDİ TASMASINI CIKARIP ATSIN COCUKLARI ABD VATANDASLIGINDAN AYRILSIN.. PAPA REFDEVUSUNU IPTAL EDIP KARDINALLIK GOREVINI KABUL ETMESIN TÜRKLÜĞU BÖLÜCÜLÜK SAYMAKTAN VAZ GECSIN INCIRLIGI KAPATSUN.. BUNU YAPMIYORSA BOP GOREVINE DEVAM EDIYOR DEMEKTIR.. ALLAH TÜRK'Ü KORUSUN VE YÜCELTSİN
Sizin Irak ı İşgalinizden beri Bölgeye ne tür bi İstikrar getirdiğinizi gördük Çekin pis ellerinizi Bu Topraklardan Yoksa Biz Kıracağız o eli Hem Sizin AFRİN le bi işiniz yoktu öyle demiştiniz Göreceğiz Afrinde işiniz varmı yokmu Ayrıca Suriye Sınırmız boyuncada Nerde İşiniz varsa Gireceğiz ve Oralarda neişiniz varmış die bi bakıp Çıkıcaz
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