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ABD Dışişleri Bakanlığı İran’daki Gözaltıları Kınadı

03.02.2018 01:06 | Son Güncelleme

Amerika Dışişleri Bakanlığı, İran’da zorunlu başörtüsü takma uygulamasını protesto eden kadınlara destek verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “En az 29 kadının zorunlu başörtüsü uygulamasını protesto etme haklarını ve temel özgürlüklerini ihlal eden gözaltı uygulamasını kınıyoruz” denildi.

Amerika Dışişleri Bakanlığı, İran'da zorunlu başörtüsü takma uygulamasını protesto eden kadınlara destek verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "En az 29 kadının zorunlu başörtüsü uygulamasını protesto etme haklarını ve temel özgürlüklerini ihlal eden gözaltı uygulamasını kınıyoruz” denildi.

"Amerika'nın, din, ifade ve barış içinde toplantı yapma haklarının arkasında olduğu” vurgulanan açıklamada, "İnsanlar giyecekleri giysileri seçmekte ve inançlarını diledikleri şekilde tatbik etmekte özgür olmalıdır” ifadesi kullanıldı.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre, polis ülkedeki başörtüsü eylemleri dalgasında 29 kadının gözaltına alındığını açıklamıştı.

Ülkedeki zorunlu başörtüsü uygulamasına karşı eylemler, Aralık ayında bir kadının, bir sopa üzerine beyaz başörtüsü taktığı video ve resimleri sosyal medyada paylaşmasının ardından hız kazanmıştı. Olaydan bir gün sonra ülkenin doğusunda ekonomik koşulların protesto edildiği kitlesel eylemler başladı.

Gösteriler kısa sürede ülke geneline yayıldı ve eylemciler İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e istifa çağrıları yapmaya başladı.

Kadınların başörtüsüz fotoğraflarını paylaştıkları "Benim Gizli Özgürlüğüm” internet sitesi ve Facebook sayfasının yöneticisi aktivist Masih Alinejad, ülke genelindeki hükümet karşıtı geniş çaplı eylemlerin sona ermesine rağmen, kadınların "artık yeter” dediğini ve dinin kişisel yaşamlara müdahalesine karşı protestolara devam ettiklerini kaydetti.

İran'da 1979 yılında düzenlenen İslam Devrimi'nden bu yana kadınlara getirilen başörtüsü zorunluluğunu ihlal edenler toplum içinde ihtar ediliyor, para ya da hapis cezasına çarptırılıyor.

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