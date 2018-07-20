ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan terör örgütü PKK açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales, PKK'nın ABD tarafından terör listesine alınan ilk örgütlerden birisi olduğuna dikkat çekerek, "Müttefiklerimize, sadece IŞİD ve El-Kaide’ye karşı değil aynı zamanda İran destekli terör gruplarına ve PKK’ya karşı pozisyon almalarını da söylüyorum" dedi.

Sales, The German Marshall Fund'ın Washington Ofisi'nde "Terörle mücadele ve Atlantik ötesi ilişkiler" başlıklı panelde konuştu.

"PKK BİZİM İÇİN BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Terör örgütü PKK ile ilgili bir soru üzerine Sales, "ABD'nin PKK konusundaki pozisyonu belli, 1997 yılında PKK'yı terör örgütü ilan ettik. Hatta Hizbullah ve Hamas ile birlikte terör örgütü olarak ilan ettiğimiz ilk örgütlerden birisidir. Bizim için PKK’nın ait olduğu grup bu." dedi.

"PKK İÇİN PARA TOPLAYANLAR VAR, BUNA KARŞI MÜCADELE ETMELİYİZ"

Terör örgütü PKK ile mücadelede yürüttükleri temaslarına değinen Sales şu ifadeleri kullandı:

"PKK’ya karşı finans için ciddi bir pozisyon almamış diğer ülkelerle de pozisyonlarını değiştirmeleri için ilişki halindeyiz. Her fırsatta sadece IŞİD ve El-Kaide’ye karşı değil aynı zamanda İran destekli terör gruplarına ve PKK’ya karşı pozisyon almalarını da söylüyorum. Dünyanın birçok yerinde PKK’ya para toplanıyor ve ABD buna karşı mücadele ediyor, müttefiklerimizin de aynısını yapmasını bekliyoruz."

(AA)

