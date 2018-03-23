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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ‘Türkiye ile Görüşmelerimiz Sürüyor’

23.03.2018 01:31 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Türkiye’yle Amerika arasında temasların devam ettiğini, haftasonu Dışişleri Bakanlığı görevini vekaleten yürüten John Sullivan’ın Türk yetkililerle görüşmesinin ardından bugün de Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğünü hatırlattı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ‘Türkiye ile Görüşmelerimiz Sürüyor’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Donald Trump arasında yapılan görüşme sonrası kamuoyuyla paylaşılan açıklamaya ilişkin olarak, bu tarz açıklamaların her zaman görüşülen tüm konuları yansıtmayabileceğini söyledi. Nauert, “Bazen, bazı konuların çok hassas olduğunu düşünür ve bu sebeple açıklamalara bunları koymayız. Daha hassas olan konuları özel olarak görüşürüz bu özellikle bazen bazı ülkeler için son derece önemli olabilir. Bunlar standart diplomatik görüşmelerdir” şeklinde konuştu.

Nauert ayrıca Başkan Donald Trump tarafından görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen ay Ankara’da yapılan görüşmeye atıfta bulundu ve bu görüşmenin ardından iki ülke arasında başlatılan görüşmeleri hatırlattı. Nauert halen Türk hükümetiyle görüşmelerin devam ettiğini ifade etti ve vekaleten Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten John Sullivan’ın da haftasonu Türk Dışişleri Bakan yardımcısıyla görüştüğünü belirtti. Nauert,”NATO müttefikimiz Türkiye’yle bu görüşmeler son derece önemli. Suriye’de olup biten birçok şey var ve Türk hükümetiyle konuşmamız gereken çok şey var” dedi.

Gazetecilerin “Menbiç konusunda bir anlaşma mı var yoksa anlayış mı var?” şeklindeki soruya da sözcü, bu ifadelere takılınmaması gerektiğini belirterek, “Bu aşamada görüşmelerde sona gelinmiş değil, halen devam ediyoruz” diye konuştu.

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