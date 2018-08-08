ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile bir anlaşmaya varmış olsaydık Pastör Brunson evine dönmüş olurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Salı günü düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine, Türkiye'den iadesini istedikleri ev hapsindeki Amerikalı Pastör Andrew Brunson hakkında konuştu.
Nauert, ABD ile Türkiye'nin bir anlaşmaya varıp varmadığına ilişkin soruya, "Türkiye ile bir anlaşmaya varmış olsaydık Pastör (Andrew) Brunson, diğer Amerikan vatandaşlarıyla birlikte buraya, evine dönmüş olurdu" şeklinde yanıt verdi.
ABD'nin İstanbul Konsolosluğu'nda görevli olan Metin Topuz ve Adana Konsolosluğu'nda görevli olan Hamza Uluçay da tutuklu bulunuyor.
Bir gazetecinin ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararıyla ilgili bir gelişme olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine ise Nauert şöyle konuştu:
"Bizim istediğimiz gelişme, Brunson'ın, yereldeki (tutuklu) personelimizin ve (tutuklu) diğer Amerikan vatandaşlarının evlerine dönmesi. Beklediğimiz gelişme bu ve henüz o noktada değiliz.'
Nauert, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün telefonda görüşmesini olumlu bir gelişme olarak yorumladı, ancak konu üzerinde herhangi bir ilerleme olup olmadığı yönünde bir açıklama yapmadı.
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