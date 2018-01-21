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ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin askeri operasyonunun kapsamı ve süresi sınırlı olmalı

DÜNYA HABERLERİ | 21.01.2018 20:00 | Son Güncelleme 23 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin başlattığı Afrin Operasyonu ile ilgili operasyonun kapsamının ve süresinin sınırlı olması gerektiğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin askeri operasyonunun kapsamı ve süresi sınırlı olmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonunda "itidalli davranması" ve sivil kayıpların önüne geçmesi çağrısı yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Türkiye'den askeri operasyonun kapsamını ve süresini sınırlı tutmasını istediğini de söyledi.

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ABD Türkiye Afrin

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
SINIRLI OLACAK ZATEN. ENDİŞE ETMENE GEREK YOK. PKK / PYD NİN KÖKÜNÜ KAZIYINCA ÇIKACAZ
hadi len oradan Amerika akıllı ol
Zaten öyle anlaşmadınızmı 3 sürecek en fazla
olum bak git. ne o elemanlarının fazla zarar görmesini istemiyorsun galiba kansız abd. zorunada gitse bu iş bitti demeden bitmeyecektir. Allah hayırlu başarı versin yiğitlerimize.
Yok öyLe bi dünya Allahın izniyle tek bir terörist kaLmıyacak.
Olum Hani Sizin AFRİN de bi işiniz yoktu nedir bu üstüste açıklamalar falan Sizin Suriyede çevridğiniz Dolaplar Yüzünden 15 Milyon İnsan Göç etti 4 Milyonuna Ekmeği Suyu Biz verdik Siz ise sadece Tırlarla Silah verdiniz oyununuz bitti diyemi bütün sıkıntınız
Yıllardır Türkiyeyi içine sokamaya çalıştıgınız duruma soktunuz şimdide yer yapıyosunuz alttan alta..Allah sonumuzu hayır etsin.
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