ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin askeri operasyonunun kapsamı ve süresi sınırlı olmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonunda "itidalli davranması" ve sivil kayıpların önüne geçmesi çağrısı yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Türkiye'den askeri operasyonun kapsamını ve süresini sınırlı tutmasını istediğini de söyledi.