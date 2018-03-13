ABD Dışişleri Bakanlığına Atanan Mike Pompeo Kimdir?

Başkan Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldığını ve yerine Merkezi İstihbarat Alma Dairesi, CIA'in Başkanı olan Mike Pompeo'yu aday gösterdiğini açıkladı.

Pompeo, CIA'deki görevinden önce, Kansas eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesiydi.

Deneyimli Kongre üyesi Pompeo, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda görev yapmış. Pompeo ayrıca 2012 yılında Libya’nın Bingazi kentinde düzenlenen ve Amerikan büyükelçisi dahil birçok diplomatın ölümüne neden olan saldırıyı soruşturmak için kurulan komisyonun da en önemli üyelerinden biri.

West Point Askeri Akademisi’nden birincilikle mezun olan Pompeo, Donald Trump’ın geçiş süreci ekibinin yaptığı açıklamaya göre Ordu’da süvari birliğinde görev yaptı. Mike Pompeo, Kongre internet sitesine göreyse Berlin Duvarı yıkılmadan önce Demir Perde’de devriye görevi yürüttü.

Donald Trump, CIA Başkanı olarak aday gösterdiği sırada yaptığı açıklamada, “Mike Pompeo, ülkemize onurla hizmet etmiş, hayatını, vatandaşlarımızın güvenliği için savaşarak geçirmiştir. Kendisi, Amerika ve müttefiklerinin güvenliğini sağlayan istihbarat toplumunun yılmaz lideri olacaktır” şeklinde konuştu.

Pompeo, ordudan ayrıldıktan sonra Harvard Üniversitesi’nden hukuk derecesi aldı ve Harvard Law Review adlı hukuk dergisinin yayın yönetmenliğini üstlendi. Kısa bir süre avukat olarak çalışan Pompeo, daha sonra askeri uçaklar için parça üreten Thayer Aerospace firmasını kurdu.

Pompeo, 2010 yılında Kongre üyeliğine seçilmeden önce, petrol yataklarında kullanılan teçhizatı üreten Sentry International adlı firmanın yöneticiliğini yaptı.