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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Rahip Andrew Brunson açıklaması: "Masum olduğuna kuvvetle inanıyoruz"

18.07.2018 19:15 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Rahip Andrew Brunson açıklaması: "Masum olduğuna kuvvetle inanıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Rahip Andrew Brunson açıklaması: "Masum olduğuna kuvvetle inanıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Rahip Andrew Brunson açıklaması: "Masum olduğuna kuvvetle inanıyoruz"

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