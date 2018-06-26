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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Seçim Açıklaması

26.06.2018 00:16 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, “Türk seçmenlerin kararına saygılıyız ve ortak zorluklara karşı birlikte göğüs gererken Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapıcı bir işbirliği içerisinde olmayı arzuluyoruz” açıklamasında bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Seçim Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, “Türk seçmenlerin kararına saygılıyız ve ortak zorluklara karşı birlikte göğüs gererken Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapıcı bir işbirliği içerisinde olmayı arzuluyoruz” açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Türkiye’de dün yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin sonucuyla ilgili Amerika’nın Sesi muhabirinin sorusuna yazılı yanıt verdi.

Yetkili, “Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil Türkiye’nin tüm seçilmiş temsilcilerini, Türkiye’nin tüm vatandaşlarının farklı görüşlerini temsil etmeye ve Türkiye’nin demokrasisini güçlendirmeye teşvik ediyoruz” dedi.

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