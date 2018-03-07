ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye 'teşekkür' açıklaması

Bakanlık Sözcüsü Nauert, basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nauert, “Büyükelçiliğimiz bugün (dün) konsolosluk ve vize hizmetlerine kapalıydı. Elçiliğimiz yarın (bugün) tamamen açık olacaktır. Türkiye hükümetine, polis ve güvenlik güçlerine bu incelemeyi takip ettikleri için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.
İnceleme sürecinde yapılan tutuklamalarla ilgili bir soruya Nauert, "Eğer bu, süreç için gerekliyse ve yardımcı olduysa kendilerine teşekkür ederiz.” yanıtını verdi.
Ankara’nın tepkisine neden olan yorum ve açıklamalarıyla tanınan ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert’in teşekkür etmesi gazetecileri şaşırttı.
Ankara Valiliği, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine güvenlik önlemlerinin gözden geçirildiğini ve ilave tedbirler alındığını açıklamıştı.
(AA)
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