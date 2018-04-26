HABER

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’ye kutlama

26.04.2018 19:09 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’ye kutlama

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’ye kutlama

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’ye kutlama.

Ayrıntılar geliyor...

İsmail Küçükkaya'nın ifadesinin detayları ortaya çıktıİsmail Küçükkaya'nın ifadesinin detayları ortaya çıktı
Türkiye'den Trump'a 1915 yanıtı: Yanlış ifadeler!Türkiye'den Trump'a 1915 yanıtı: Yanlış ifadeler!
'Gül mü, Erdoğan mı deseler Erdoğan’a oy veririm''Gül mü, Erdoğan mı deseler Erdoğan’a oy veririm'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Senatosu, Mike Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesini onayladı

ABD Senatosu, Mike Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesini onayladı

Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!

Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!

Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!

Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!

Tarihi buluşmaya saatler kaldı! Kore Yarımadası'nda büyük gün!

Tarihi buluşmaya saatler kaldı! Kore Yarımadası'nda büyük gün!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.