ABD Dışişleri: ‘İlerleme Brunson’ın Eve Dönüşüyle Mümkün’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’yle rahip Andrew Brunson konusunda yaşanan krizde kendileri açısından herhangi bir ilerlemenin ölçütünün “Brunson’ın evine dönmesi” olduğunu belirtti.

Nauert günlük basın brifinginde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin dünkü Washington temaslarıyla ilgili soruları da yanıtladı.

“Bu görüşmelerde sadece Brunson konusu üzerinde mi durulduğu ve krizin çözümü yolunda ilerleme olup-olmadığı” sorusu üzerine Nauert, Türk hükümetiyle geniş yelpazeye sahip ilişkilerinin bulunduğuna ve konuşulacak çok konu olduğuna dikkati çekti.

Dünkü görüşmelerde de Türk yetkililerle kapsamlı bir diyalog yürüttüklerini ifade eden Nauert, Amerikan tarafı olarak rahip Andrew Brunson’ın evine geri dönmesi gerektiğini net olarak vurguladıklarını aktardı.

Nauert, “Bizim açımızdan ilerlemenin tanımı, Brunson’ın Amerika’daki evine dönmesidir. Olmasını istediğimiz ilerleme Brunson’ın evine dönmesidir” dedi.

Amerikalı sözcü, Brunson’ın serbest bırakılması konusunda Türkiye’ye herhangi bir son süre tanıyıp-tanımadıkları konusunda ayrıntı vermedi.