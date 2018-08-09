ABD Dışişleri: ‘İlerleme Brunson’ın Eve Dönüşüyle Mümkün’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’yle rahip Andrew Brunson konusunda yaşanan krizde kendileri açısından herhangi bir ilerlemenin ölçütünün “Brunson’ın evine dönmesi” olduğunu belirtti.
Nauert günlük basın brifinginde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin dünkü Washington temaslarıyla ilgili soruları da yanıtladı.
“Bu görüşmelerde sadece Brunson konusu üzerinde mi durulduğu ve krizin çözümü yolunda ilerleme olup-olmadığı” sorusu üzerine Nauert, Türk hükümetiyle geniş yelpazeye sahip ilişkilerinin bulunduğuna ve konuşulacak çok konu olduğuna dikkati çekti.
Dünkü görüşmelerde de Türk yetkililerle kapsamlı bir diyalog yürüttüklerini ifade eden Nauert, Amerikan tarafı olarak rahip Andrew Brunson’ın evine geri dönmesi gerektiğini net olarak vurguladıklarını aktardı.
Nauert, “Bizim açımızdan ilerlemenin tanımı, Brunson’ın Amerika’daki evine dönmesidir. Olmasını istediğimiz ilerleme Brunson’ın evine dönmesidir” dedi.
Amerikalı sözcü, Brunson’ın serbest bırakılması konusunda Türkiye’ye herhangi bir son süre tanıyıp-tanımadıkları konusunda ayrıntı vermedi.
Dışişleri, Adalet ve Maliye bakanlıklarından yetkililerin olduğu 9 kişilik Türk heyeti dün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan başkanlığındaki Amerikan heyetiyle yaklaşık 1 saat süren bir görüşme yapmıştı. Heyet Dışişleri’nin ardından Maliye Bakanlığı’na geçmiş, orada da yetkililerle 1,5 süreyle görüşmüştü.
Görüşmelerde ilerleme sağlanıp-sağlanmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı ancak Wall Street Journal gazetesinde çıkan bir haberde, Türk heyetinin temaslarının olumlu sonuç vermediği ve Türkiye’nin Brunson’ı serbest bırakmayı reddetmesi üzerine Trump yönetiminin yeni yaptırımlar getirebileceği öne sürüldü. Amerika daha önce Brunson’ın hapsinden sorumlu tuttuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yaptırım uygulamaya başlamıştı.
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