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ABD Dışişleri: ‘Masada Konuşulacak Çok Konu Var’

09.03.2018 01:31 | Son Güncelleme

20 kadar Türk diplomat Washington’da Dışişleri Bakanlığı’nda ABD heyetiyle bir araya geldi. Masada Afrin operasyonu ve Amerika’nın YPG’ye desteği var

ABD Dışişleri: ‘Masada Konuşulacak Çok Konu Var’

ABD’nin başkenti Washington iki gün boyunca Türk heyetini ağırlayacak. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye ziyareti sırasında kurulmasına karar verilen ortak çalışma komisyonlarının ilk toplantısı Washington’da düzenlendi.

Başkanlığını Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal’ın yaptığı Türk heyetinde, Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı’ndan yetkililer bulunuyor.

ABD heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcılarından Wess Mitchell başkanlık ediyor. Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, toplantıya Amerika heyetinin iki düzine diplomatla katıldığını söyledi.

Günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nauert, toplantının içeriğine ilişkin net yorum yapmazken, masada konuşulacak çok sayıda konu olduğunu söyledi.

Nauert Perşembe günü başlayan görüşmelerin Cuma günü de devam edeceğini belirtirken, toplantıdan çıkacak sonuçlara ilişkin bir soruya da “Toplantılar devam ediyor ben şahsen katılmadım tam olarak neler konuşulduğunu söyleyemem ama şu aşamada bırakalım toplantılar sürsün ama görüşülecek çok sayıda konu olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

“Ankara’ya Afrin operasyonun bitirilmesi konusunda baskı yapacak mısınız?” şeklindeki bir soruya yanıt verirken de sözcü Nauert, Amerika ve bölgedeki ortaklarının IŞİD’in bölgeden temizlenmesi konusunda çok başarılı bir iş yaptıklarını, örneğin Rakka’nın bu sayede IŞİD’ten temizlendiğini söyledi.

Sözcü YPG unsurlarını da barındıran Suriye Demokratik Güçleri’nden yapılan ve 1700 YPG’linin Afrin’e kaydırıldığı söylenen açıklamaya atfen de Amerika’nın bu durumdan rahatsızlık duyduğunu; çünkü bunun IŞİD’e karşı savaşa odaklanılmasına zarar verdiğini belirtti.

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