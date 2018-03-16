ABD Dışişleri: ‘Menbiç Konusunda Türkiye’yle Henüz Bir Anlaşma Yok’

Amerika Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’yle görüşmelerin devam ettiğini ancak Menbiç konusunda henüz bir anlaşma olmadığını söyledi. Gazetecilerin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuyla ilgili açıklamalarını hatırlatması üzerine sözcü Nauert, “Şu aşamada Türk hükümetiyle birçok konuda görüşmeler yürütüyoruz. Geçen hafta 1,5 gün süren görüşmeler gerçekleştirdik. Bir uzlaşı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.
Türkiye’nin Afrin’i kuşatmasıyla ilgili bir soruya da sözcü Nauert, “Türkiye’nin kenti kuşatma altına aldığı yönünde çok sayıda haber görüyoruz. Ancak şu aşamada bunların doğruluğunu teyit edebilecek durumda değiliz. Biz bu bölgenin içerisinde ya da çevresindeki herhangi bir operasyona müdahil değiliz. Ancak Afrin operasyonu başladığından bu yana, bu operasyonun bizim bölgede asıl odaklandığımız nokta olan IŞİD’i bölgeden temizleme konusuna olan ilgiyi azalttığını söylüyoruz” diye konuştu.
Sözcü Nauert ayrıca Türkiye’de Fethullah Gülen soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Rahip Branson hakkındaki ömür boyu hapis cezası istenmesi ve Amerikan konsolosluk çalışanı Hamza Uluçay’ın tahliye talebinin reddedilmesi hakkına da soruya cevap verdi. Nauert, “Rahip Branson ile ilgili gelişmelerden haberdarız ve bir yılı aşkın bir süredir bu konuyu yakından takip ediyoruz. Şu aşamada alınmış bir nihai mahkeme kararı bulunmadığından bu konuda yorum yapmaktan uzak duruyorum” şeklinde konuştu.
Öte yandan ABD Dışişleri yetkilileri, geçen hafta ilk turu Washington’da yapılan görüşmelerin ikinci turunun ne zaman yapılacağı konusunda şu an belirli bir takvim olmadığını belirtiyor.
Hafta başında Türk Hava Yolları’nın Amerikan uçak şirketi Boeing’le imzaladığı 7 milyar dolarlık anlaşmayı resmi Twitter hesabından duyuran Heather Nauert, bir gün önce de İsrail’den dönüşünde Türk Hava Yolları’yla seyahat ettiğini söyledi. İstanbul’u gezemediğini, yalnızca havalimanını görebildiğini kaydeden Nauert, uçakta içtiği kahveyi de Türk kahvesi kadar sert bulmadığını sözlerine ekledi.
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