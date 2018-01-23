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ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Cohen Ankara’da

23.01.2018 17:48 | Son Güncelleme 8 saat önce

Cohen başkanlığındaki ABD heyetiyle adli konularda işbirliğinin ele alındığı duyuruldu. ABD heyetinin ayrıca Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde Suriye, Irak ve terörle mücadele konulu çalışma toplantısına katıldığı da açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen, Türkiye ile son durumu değerlendirmek üzere Ankara'yı ikinci kez ziyaret ediyor.

Cohen başkanlığındaki ABD Heyeti, 22-24 Ocak tarihlerindeki bu ikinci ziyaretle Türkiye ile ilişkilerde krize yol açan konu başlıklarını ele alıyor.

Cohen başkanlığındaki Amerikan heyeti, ilk kez geçen yıl 16-18 Ekim tarihlerinde Ankara'yı ziyaret ederek, Genelkurmay Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nda temaslarda bulunmuşlardı. Cohen'in, vize krizinin devam ettiği 18 Ekim günkü temasları sonrasında Türkiye tarafı, olumlu görüşmeler yapıldığı ve ilerleme kaydedildiğini duyurmuştu.

Cohen'in son Ankara ziyaretine ilişkin bilgilendirme de yine Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Cohen'in, Ankara'ya dün geldiği ve bugün Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmesi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Türk Dışişleri'nin verdiği bilgiye göre, "ABD–Türkiye Ortak Danışma Komitesi” adı altında toplanıldı, geçen sefer olduğu gibi Türk heyetine Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün başkanlık etti. ABD heyetiyle adli konularda işbirliğinin ele alındığı duyuruldu. ABD heyetinin ayrıca Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde Suriye, Irak ve terörle mücadele konulu çalışma toplantısına katıldığı da açıklandı.

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