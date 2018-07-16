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‘ABD Dışişleri Patriot Satışı için Türkiye’yle Görüşüyor’

16.07.2018 18:30 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansında yer alan bir habere göre Amerika Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye Patriot füze savunma sistemi satmak için olası bir anlaşma üzerinde Ankara’yla görüşüyor

‘ABD Dışişleri Patriot Satışı için Türkiye’yle Görüşüyor’

Reuters haber ajansına göre Amerika Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye Patriot füze savunma sistemi satmak için olası bir anlaşma üzerinde Ankara’yla görüşüyor. Reuters’a konuşan bir yetkiliye göre anlaşmanın Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 savunma sistemine alternatif olması planlanıyor.

Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi ve Askeri İlişkilerden sorumlu ismi Büyükelçi Tina Kaidanow, İngiltere’deki Farnborough Havacılık Fuarı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada Amerikalı hükümet yetkililerinin müttefiklerle askeri ticareti arttırmak için görüşmeler yürüttüğünü kaydetti.

Kaidanow, Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye ile görüşmeler yürüttüğünü ve Türkler’e Patriotlarla ilgili neler sunabileceklerini anlattıklarını kaydetti. Büyükelçi tarafların fuar sırasında görüşme yapıp-yapmadıklarını belirtmedi.

Türkiye, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alma planları nedeniyle NATO üyesi müttefikleri tarafından eleştiriliyor. Ankara’nın bu adımının Amerika’dan almayı planladığı Lockheed Martin F-35 uçaklarının Türkiye’ye gönderilmesini tehlikeye sokma ihtimali de var.

Kaidanow, Türkiye’nin Patriot’ları Rusya’dan alarak Rusya’nın Avrupa ve başka yerlerdeki yanlış tutumunu desteklemiş olacağından endişe ettiklerini kaydetti.

Büyükelçi, “Amerika’nın müttefiklerinin aldığı sistemlerin Amerika ve müttefiklerinin stratejik ilişkilerini destekleyecek nitelikte olduğundan emin olmak isteriz” dedi.

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