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ABD Dışişleri: ‘Sincar Konusunda Türkiye Irak’ın Onayını Almalı’

31.03.2018 11:11 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Türkiye, Irak’ta yapacağı operasyon konusunda Irak hükümetinin onayını almalı” dedi

ABD Dışişleri: ‘Sincar Konusunda Türkiye Irak’ın Onayını Almalı’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Nauert, PKK’nın Sincar’da çekildiğine ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine, “Biz de Sincar’daki bu gruplarla ilgili haberleri gördük. Çoğumuz Sincar’ı, Yezidilerden dolayı hatırlıyoruz. Yezidilerin bir kısmı kurtarılabilmiş ama bir kısmıysa orada IŞİD tarafından katledilmişti. Türkiye söz konusu grupların Kuzey Irak’ta bulunmasından duyduğu kaygıları dile getirmişti. Amerika’nın beklentisi Irak’ta yapılacak herhangi bir operasyonun Irak hükümetinin onayıyla yapılmasıdır. Eğer Türkiye Sincar’a gidiyorsa bunu Irak hükümetiyle koordineli şekilde yapmalıdır” diye konuştu.

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