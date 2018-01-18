ABD Dışişleri'nden Afrin açıklaması: Türkiye'yi bu adımı atmamaya çağırıyoruz

Getty Images ABD Dışişleri Bakanlğı sözcüsü Heather Nauert

ABD Dışişleri Bakanlğı sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin Afrin'e olası operasyonu ile ilgili olarak "Ankara Afrin'e saldırmak yerine IŞİD ile mücadeleye odaklanmalı" dedi.

Nauert'e günlük basın toplantısında Türkiye'nin Suriye'deki Afrin'e olası bir harekata yönelik hazırlığı soruldu.

Sözcü "Türkleri bu tarz eylemlerde bulunmamaya çağırıyoruz. Onların şiddete başvurması yerine, IŞİD ile mücadeleye odaklanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Ankara, ABD'nin Suriye'de sınır güvenlik güçleri oluşturacağı haberi üzerine harekete geçmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk ordusunun her an Afrin ve Menbiç'e saldırabileceğini açıklamıştı.

Ancak ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara'nın tepkisini çeken 'sınır güvenlik güçleri' oluşturulacağı yönündeki bilginin doğru olmadığını ifade etmişti.

Suriye: Türk savaş uçakları saldırırsa düşürmeye hazırızAnkara'dan gelen açıklamalara Suriye'den cevap geldi.

Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Türk savaş uçaklarının Suriye'de saldırıya geçmesi durumunda, ülkenin hava savunma sistemlerinin Türk uçaklarını düşürmeye hazır olduğunu söyledi.