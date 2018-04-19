ABD Dışişleri'nden erken seçim açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılması kararlaştırılan erken seçimlerle ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Günlük basın toplantısında konuşan Nauert, "Olağanüstü hâl sırasında seçimlerin Türk hukuku ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle tutarlı bir şekilde, bütünüyle özgür, adil ve şeffaf bir biçimde yapılması zor olacaktır" dedi.
Türkiye'nin yaklaşık iki yıldır OHAL altında olduğunu belirten Nauert, "bu tip bir olağanüstü hâl sırasında seçimlerin söz konusu şekilde yapılabileceğinden endişe duyduklarını" söyledi.
Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 20 Temmuz 2016'da alınan kararla yürürlüğe giren olağanüstü hâl uygulaması, Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile yedinci kez uzatıldı.
AKP ve MHP'nin ortak erken seçim önergesi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda oy birliğiyle kabul edildi. Önerge, Cuma günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.
DW,rtr/EC,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması
24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti
Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması
Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü
Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı
Kız kardeşini avutmaya gitti, çırılçıplak poz verdi!
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum