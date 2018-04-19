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ABD Dışişleri’nden ‘Erken Seçim’ Değerlendirmesi

19.04.2018 23:30 | Son Güncelleme

Nauert, “Olağanüstü hal yürürlükteyken, Türk yasalarıyla ve ayrıca Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu bir tarzda, özgür, adil ve şeffaf bir seçim düzenlemek zor, bunun farkındayız” dedi

ABD Dışişleri’nden ‘Erken Seçim’ Değerlendirmesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’de OHAL altında özgür, adil ve şeffaf bir seçim düzenlemenin zor olduğunu söyledi.

Günlük basın brifinginde Türkiye’de erken seçim kararıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Nauert, öncelikle OHAL’in iki yıla yakın bir süredir yürürlükte olduğuna dikkati çekti.

Nauert, “Olağanüstü hal yürürlükteyken, Türk yasalarıyla ve ayrıca Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu bir tarzda, özgür, adil ve şeffaf bir seçim düzenlemek zor, bunun farkındayız” dedi.

Süreci çok yakından takip ettiklerini belirten Nauert, “Bu tür bir olağanüstü hal döneminde bunu (seçimleri) düzenleme kabiliyetleri hakkında endişelerimiz var. Elbette özgür ve adil seçimler görmek isteriz, ama burada bir endişe var” dedi.

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