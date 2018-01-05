ABD Dışişleri’nden İranlı Protestoculara: ‘Unutulmayacaksınız’

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı açıklamayla İran rejimine protestoculara karşı tavrı nedeniyle eleştiriler yöneltirken sokaklarda gösteri yapanlara da "Unutulmayacaksınız” dedi.

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert günlük basın brifingi öncesinde yaptığı yazılı açıklamada İran'daki protestolara değindi. Sözcü açıklamasında, "İran'da devam eden protestoları ve yaşanan şiddet olaylarını yakından takip ediyoruz. İran halkı eşit muamele istiyor, yolsuzluklara ve rejimin, ülkenin varlıklarını yurtdışındaki bazı askeri maceralar için harcamasına karşı çıkıyor. Ancak maalesef İran hükümeti cesurca sokaklara çıkan bu kişileri hapsetmeye ve öldürmeye devam ediyor” dedi.

Açıklamada ayrıca, İran halkının taleplerine destek verilirken en az bin kadar göstericinin şu ana kadar gözaltına alınmış olmasını kınandı. Açıklama, "Rejimin mağdurlarına; Unutulmayacaksınız” ifadesiyle son buldu.

Günlük basın brifinginde de gazetecilerin sorularını yanıtlayan sözcü Heather Nauert, Pakistan'a yapılan yardımların kesilmesi konusunda yeni bilgiler paylaştı. Nauert daha önce Başkan Donald Trump'ın Twitter hesabından duyurduğu, teröre verdiği destek nedeniyle Pakistan'a yapılan yardımların kesilmesi kararıyla birlikte mevcut 255 milyon dolarlık yardımın durdurulduğunu açıkladı. Sözcü ayrıca Pakistan'a güvenlik konusunda verilen desteğin de kesildiğini açıkladı. Dolayısıyla Amerika sadece mali yardımları değil, Pakistan'la ortak güvenlik faaliyetleri konusunda da desteğini çekmiş oldu. Amerikan yönetimi yardımların kesilmesinin sürpriz olmadığını daha önce Başkan Donald Trump ve Dışişler Bakanı Rex Tillerson da dahil olmak üzere her kademeden yöneticilerin Pakistan'ı defalarca uyardığını belirtiyor. Sözcü Nauert de, Pakistan'ın özellikle Taleban başta olmak üzere çeşitli terör örgütü mensuplarına ülkede gizlenmelerine göz yumduğunu, bu konuda da kendilerinin defalarca uyarılarda bulunduğunu belirtti.

Nauert, jürinin dün karar açıkladığı, Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasıyla ilgili olarak da kendisinin bir yorum yapamayacağını, konunun muhatabının Amerika Adalet Bakanlığı olduğunu söyledi. Sözcü, Türk hükümetinin karara ilişkin eleştirileri ve yorumları hakkında da "Türk hükümeti daha önce de Amerika'yı yapmadığı şeylerle itham etmişti” diye konuştu.