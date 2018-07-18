ABD Dışişleri'nden Rahip Brunson İçin Türkiye'ye Çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de tutukluluğunun devamına karar verilen rahip Andrew Brunson için, "masum olduğuna kuvvetle inanıyoruz" açıklamasında bulundu. Bakanlık, Türkiye'ye, bu davayı "zamanlı, şeffaf ve adil şekilde çözüme kavuşturma" çağrısı yaptı.

Bakanlıktan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Amerika'nın Sesi muhabirinin sorusuna gönderdiği yanıtta, ABD'nin rahip Brunson'ın davası hakkında Türk hükümetiyle yakın temas halinde olduğunu da hatırlattı.

Yetkili, "Brunson'ın hakkındaki suçlamalarla ilgili hiçbir inandırıcı kanıt görmedik. Brunson'a yönelik dava, kaynağı belirsiz suçlamalar ve spekülasyonlar üzerine inşa edildi. (Rahip Brunson'ın) Masum olduğuna kuvvetle inanıyoruz ve Türk hükümetine davasını zamanlı, şeffaf ve adil şekilde çözüme kavuşturma çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, PKK ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantıları ve casusluk iddialarıyla 35 yıl hapis cezası talebiyle yargılandığı davada, Brunson’ın tutukluluğunun devamına hükmetmişti. Mahkeme, davaya 12 Ekim’de dördüncü duruşmayla devam edilmesine karar vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump dahil yönetim yetkilileri ve Kongre, Brunson'ı serbest bırakması için Türkiye'ye baskı yapıyor.

