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ABD Dışişleri’nden Rusya’ya ‘Doğu Guta’ Eleştirisi

23.02.2018 02:01 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Esat rejiminin saldırılarını sürdürdüğü ve beş günde ölü sayısının 368’i geçtiği belirtilen Doğu Guta’da yaşananlarla ilgili soruları yanıtladı. Sözcü Nauert, “Rusya’nın da Doğu Guta’da yaşananların yegane sorumluluğunu taşıdığını” söyledi

ABD Dışişleri’nden Rusya’ya ‘Doğu Guta’ Eleştirisi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Esat rejiminin saldırılarını sürdürdüğü ve beş günde ölü sayısının 368’i geçtiği belirtilen Doğu Guta’da yaşananlarla ilgili soruları yanıtladı. Sözcü Nauert, “Rusya’nın da Doğu Guta’da yaşananların yegane sorumluluğunu taşıdığını” söyledi.

Günlük basın brifinginde sorular üzerine, Rusya’nın Suriye hükümetine desteği olmadan “yıkımlar ve ölümlerin kesinlikle olmayacağını” belirten Nauert, bu yaşananların ayrıca “Astana sürecinin başarısızlığını” gösterdiğini kaydetti.

Nauert, bu sürecin başarısızlığının ABD ve diğer birçok ülkenin BM öncülüğündeki Cenevre sürecine destek vermesinin nedeni olduğunu ifade etti. Sözcü Nauert, Doğu Guta’daki durumun 2016’da Halep’te yaşanan insani felaketi yansıttığını söyledi.

‘Afrin’de olanlar dikkat dağıtıyor’

Nauert, Afrin’de olup bitenlerin IŞİD’e karşı savaştan dikkatleri dağıttığı uyarısını yineledi.

Brifingde Afrin’deki gelişmelerle ilgili bir soruyu yanıtlayan Nauert, o bölgede sahada Amerikan güçlerinin bulunmadığını, Afrin’de faaliyet göstermediklerini, bu nedenle Afrin’de olanları görme imkanlarının pek olmadığını söyledi.

Türk hükümetiyle görüşmelerinin sürdüğünü belirten Nauert, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın geçen hafta Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la “yapıcı” görüşmeler yaptığını hatırlattı.

Bu görüşmelerde odağın IŞİD’e geri çevrilmesi gerektiği noktasında mutabık olduklarını ifade eden Nauert, sözlerine şöyle devam etti:

“Afrin’de olup bitenler IŞİD’e karşı savaştan dikkatleri dağıtıyor. İnsanların gözlerini IŞİD’den ayırması kesinlikle faydalı değil. Doğuda birlikte çalıştığımız güçlerin bazılarının Afrin’e gitmeye başladığını görüyoruz. Ailesel ilişkileri, ailesel bağları var orada, belki de nedenlerden biri bu. Bu dikkat dağıtıcı bir durum çünkü bu tip bir dikkat dağıtma durumu olduğunda IŞİD’le tam arzu ettiğimiz biçimde artık savaşamayız. Bu bölgede ne kadar fazla taraf müdahil olursa, tüm vaziyet daha karmaşık hale gelir, bu krizi çözmekten daha fazla uzaklaşırız”

Nauert, Türkiye’yle ABD arasında oluşturulması kararlaştırılan çalışma grubunun ne zaman toplanmasının planlandığına yönelik bir soru üzerine, Türk hükümetiyle sürekli temas halinde olduklarını, bu toplantılar için tarih, mekan ve gündem belirleme konusunda çalıştıklarını belirtti.

Nauert ayrıca bir gazetecinin "Türkiye'nin İran ve Rusya'yla yakınlaşmasından endişeli misiniz?" sorusu üzerine, “Türkiye bizim NATO müttefikimiz. Türk hükümetiyle elbette görüş ayrılıklarımız var ama onlarla nispeten güçlü bir ittifaka sahip olduğumuzu, NATO müttefikleri ve ortakları olduğumuzu düşünüyoruz. Diğer hükümetlerle ilişkiler kurmak istemeleri normal ve bu konuda araya girmeyeceğiz ama Türkiye’yle ilişkilerimize güvenimiz tam” diye konuştu.

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