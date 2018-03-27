ABD Dışişleri’nden Türkiye’ye Üst Düzey Ziyaret

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi-İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Tina Kaidanow, 28 Mart-3 Nisan günleri arasında Türkiye ve Irak’ta temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kaidanow Türk yetkililerle savunma alanında ikili ticaret ve güvenlik işbirliği konularını ele alacak.

Ankara’da Türk Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndan temsilcilerle bir araya gelecek olan Kaidanow, bu görüşmelerde, ABD-Türkiye Savunma Ticareti Diyaloğu’nun parçası olarak ikili ve bölgesel güvenlik konularında Amerika’nın perspektiflerini paylaşacak.

Kaidanow ayrıca, büyük çaplı Amerikan ve Türk savunma sanayi şirketlerinin temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek.

Bağdat’ta da Kaidanow, Irak hükümeti yetkilileriyle bölgesel güvenlik konuları ve Amerika’nın güvenlik yardımı programlarını masaya yatıracak.