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ABD Dışişleri’nden Vize Başvurularında Sosyal Medya Şartı

31.03.2018 17:06 | Son Güncelleme

Trump yönetimi, göçmenlik statüsü ve vize için başvuru yapan yaklaşık 15 milyon kişiden, federal başvuru sürecinde 5 yıllık sosyal medya geçmişleriyle ilgili bilgi istemeye hazırlanıyor

ABD Dışişleri’nden Vize Başvurularında Sosyal Medya Şartı

Trump yönetimi, ABD’ye gelmek isteyenlerin sosyal medya geçmişini incelemeye almaya hazırlanıyor. Konu, Dışişleri Bakanlığı’nın teklifinde yerini aldı.

Bakanlık, göçmenlik statüsü ve vize için başvuru yapan yaklaşık 15 milyon kişiden, federal başvuru sürecinde 5 yıllık sosyal medya geçmişleriyle ilgili bilgi isteyecek.

Dışişleri Bakanlığı teklifi, Federal Kayıtlar’a yollandı. ABD İdari ve Bütçe Ofisi’nin bu talebi yanıtlaması için 60 gün süresi bulunuyor.

Eğer onaylanırsa, başvuruda bulunanlardan sosyal medya hesapları dışında son 5 yılda kullandıkları telefon numaraları, e-posta adresleri ve uluslararası seyahat dökümleri de talep edilecek.

Dışişleri Bakanlığı, diplomatik ve resmi vize başvurularında ise bu taleplerin rutin olarak uygulama niyeti olmadığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim vaatleri arasında, yasadışı göçle mücadele amacıyla yabancıların ülkeye girişinde sıkı soruşturma yapılması yer alıyordu.

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