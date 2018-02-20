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ABD donanmasından olay paylaşım... 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle mesaj!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2018 13:50 | Son Güncelleme

ABD ile Rusya arasında Karadeniz üzerinden karşılıklı hamleler geliyor. ABD donanması USS Carney adlı destroyeri bölgeye gönderdi. ABD'nin Avrupa'daki donanma güçlerinin Twitter sayfasında, Carney'nin bölgeye sevk edilişini duyuran mesajda kullanılan görsel dikkat çekti.

ABD donanmasından olay paylaşım... 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle mesaj!

Avrupa'daki Amerikan donanma güçleri, cumartesi günü Twitter'daki duyurusunda Carney gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişini ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü gösteren bir fotoğraf kullandı. Amerikan donanması, bu fotoğrafı Avrupa'daki güçlerinin Twitter sayfasının banner görseli de yaptı.

Fotoğrafta savaş gemisinin burnunda bir silahın başında dürbünle 3. Köprü Yavuz Sultan Selim'e doğru bakan bir Amerikan askeri de görülüyor.

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USS Carney ile birlikte ABD'nin Karadeniz'deki savaş gemisi sayısı 2'ye çıktı. Daha önce USS Ross adlı bir başka destroyer Karadeniz'e gönderilmişti.

Rusya ise ikinci Amerikan savaş gemisinin bölgeye sevkinin ardından pazar günü bir fırkateyn ve iki devriye gemisini Karadeniz'e yönlendirdi.

'DANS EDİYORUZ'

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Amerikalı bir savunma yetkilisi, "Soğuk Savaş'ta bir dansımız vardı. Herkes kendi rolünü biliyordu. Sen bombardıman uçağını uçurursan ben de uçururum. Sen oraya bir gemi koyarsan ben de koyarım. Henüz bu seviyeye geldiğimizi düşünmüyorum. 2018'deki dansın nasıl olacağını anlamaya çalışıyoruz" dedi.

MONTRÖ KISITLAMASI

Montrö Antlaşması'na göre Karadeniz'de sahili olmayan ülkelerin savaş gemilerinin toplam tonajı 45.000 tonu geçemez ve bu ülkelerin harp gemileri Karadeniz'de 21 günden fazla kalamaz. Bir harp gemisi, 21 gün Karadeniz'de kalmışsa, Çanakkale Boğazından Ege Denizi'ne çıkıp tekrar içeri girmek zorundadır.

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Anahtar Kelimeler:
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ABD donanma Türkiye

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
İyice şizofren olduk. Adam iyi bir manzara yakalayıp paylaşmış olamaz mı yani? En kötüsünü düşünmek zorunda mıyız? Benim Facebook zaman tüneli fotoğrafımda da Boğaz Köprüsü var, gözümü o köprüye mi dikmiş oluyorum şimdi?
Abd ye kapılar tam açık her nedense incirlik boğazlar bunlara teslim ama bunlara ses çıkaran yok ama Afrin ile övünüp dururlar eee Türkiye neden bu kadar başı boş adamlar gemilerini uçaklarını Türkiye üzerinden rahatlıkla kullanabiliyor
bunlar kafalarında hep bizi savaşarak yok etme planlarını yaşarlar ama cenk meydanında karşımıza cikamazlar
kanal geçişini kimin desteklediği belli oldu.ABD aklısıra montrö yü delebileceğini sanıyor.işler karışacak,Türkiye yi sıkıntıya sokacak.kanal istanbul yapılmamalıdır.çok yönlü sonuçları olur.ABD, Romanya,Bulgaristan ve Ukrayna üzerinden karadenizdeki dengeleri bozmaya çalışıyor.amsn DİKKAT!
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